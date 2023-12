Tarifa de água e esgoto terá reajuste de 4,14% a partir de janeiro de 2024

A tarifa de água e esgoto deve ficar mais caro ano que vem. A prefeitura de Campo Grande, por meio da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) aprovou ontem (5) o reajuste de 4,14% na tarifa do abastecimento, a partir do dia 3 de janeiro de 2024.

A portaria de n.º 18, de 1º dezembro de 2023, foi publicada em edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Conforme a portaria, cabe à concessionária fornecedora do serviço, no caso, a Águas Guariroba, a aplicação do reajuste da tarifa nas contas dos consumidores de Campo Grande, por meio de ‘atos normativos’.

Assinado pelo diretor-presidente da agência, Odilon de Oliveira Júnior, o texto discorre que o acréscimo se deu aos estudos técnicos submetidos ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social.

A portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 03 de janeiro de 2024.