Redação sobre fome zero e agricultura familiar é a grande vencedora de concurso da ALEMS

“A fome não é causada pela falta de alimentos, mas sim pela distribuição desigual de recursos”. Esse é um trecho do texto com nota dez e vencedor do 2º Concurso Estadual de Redação e Desenho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A solenidade de premiação, realizada na tarde desta sexta-feira (29), lotou o Plenário da Casa de Leis, com participação de professores e alunos da Capital e de municípios do interior. O evento foi coordenado pela deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo.

O concurso, que tem como tema gerador os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, contribui para a maior aproximação da ALEMS com a sociedade, de modo especial com estudantes e educadores, conforme frisou Mara Caseiro. “Com isso, podemos ampliar o engajamento da população estudantil com o processo político e de cidadania por meio da prática do desenho e da escrita”, considerou a parlamentar.

A deputada também enfatizou a importância da educação no enfrentamento de desafios contemporâneos, marcado por interferência das novas tecnologias. “Quando investimos em educação, estamos plantando as sementes de um futuro melhor, garantindo que nossas crianças e jovens tenham as ferramentas possíveis para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, para inovar, criar e transformar suas comunidades, especialmente nesse momento em que estamos no limiar de uma nova era, onde o entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor está sendo redefinido pela interação e com máquinas inteligentes”, discursou.

“Precisamos promover a leitura, a escrita e a criatividade em nossas crianças e jovens”, enfatizou a deputada. “Não podemos permitir que essas habilidades tão importantes para o desenvolvimento do ser humano se tornem obsoletas ou limitadas pelo mundo digital. Por meio da leitura, nossos alunos desenvolvem pensamento crítico, ampliam sua compreensão sobre o mundo e constroem empatia. Por meio da escrita, acontece a organização dos pensamentos, a comunicação das ideias e de suas aspirações. Já a criatividade, expressa de forma tão bonita nos desenhos apresentados neste concurso, permite a exploração, para além do óbvio, do mundo a seu redor”, afirmou a deputada.

Concurso

O Concurso Estadual de Redação e Desenho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet contou, em sua segunda edição, com participação significativa. A iniciativa envolveu 47 municípios, 191 escolas, 5.973 professores e 68.205 estudantes. Foram selecionados 154 trabalhos (textos e desenhos), dos quais 40 foram premiados.

Dos 40 trabalhos premiados, 20 foram na categoria desenho e 20, na de produção de texto. Nas séries iniciais, foram duas categorias: Desenho I, com o tema “Vida sobre a Terra” (Objetivo 15 do Desenvolvimento Sustentável), aos alunos do 1º e 2º anos; e Desenho II, voltado aos estudantes do 3° ao 5º anos, com o tema “Combate às alterações climáticas” (Objetivo 13).

Nos anos finais, as categorias foram: Produção de Texto I – Contos Populares, com o tema “Educação de Qualidade” (Objetivo 4), podendo participar estudantes do 6º e 7º anos; e Produção de Texto II – Dissertação, destinado a alunos do 8º e 9º anos e com a temática de livre escolha, considerando os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Além de certificados de participação, todos os 40 alunos com trabalhos selecionados ganharam kindles. Já os primeiros colocados foram premiados, além dos kindles, com bicicleta e tablet (primeiro lugar em desenho), patinete elétrico e celular (primeiro lugar em texto) e tablets (segundo e terceiro colocados em ambas modalidades). As escolas e os professores receberam prêmios em dinheiro, de R$ 2 mil a R$ 5 mil (escolas) e de R$ 1.500 a R$ 2.500 (professores).

Escrita que enfrenta a fome e desenho que defende os animais

Aluna do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Alexander Fleming, em Campo Grande, Catharina Gimael Garcia Hojas Lofrano, de 15 anos, escolheu o Objetivo 2 dos ODS (“Fome zero e agricultura sustentável”) e relacionou o problema da fome com as desigualdades no acesso a recursos e à necessidade de políticas de reforma agrária e incentivo à agricultura familiar. O segundo dos 17 ODS é este: “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”.

“A distribuição equitativa de recursos é fundamental para garantir o desenvolvimento humano”, afirma a estudante em seu texto. “Isso se revela como um dos principais obstáculos para o alcance do objetivo, visto que as disparidades no acesso a riquezas alimentares e agrícolas perduram. Em muitas regiões do mundo, a fome não é causada pela falta de alimentos, mas sim pela distribuição desigual de recursos”, acrescenta.

Catharina agradeceu a Casa de Leis e deixou uma dica para quem busca escrever um bom texto. “É uma sensação muita boa, gratificante, de saber que tem todo esse apoio aqui na Assembleia”, comemorou a estudante que levou para casa um aparelho celular, um patinete elétrico e um Kindle. “Pesquisar para saber primeiro do que você está falando, para saber sobre o tema e procurar referências. É preciso estudar bastante”, sugeriu a estudante para alunos que pretendem ter êxito em suas redações.

Quem também ficou muito feliz foi Alice de Camargo Dionisio, de sete anos, aluna do 1º ano do Ensino Fundamental do Instituto Educacional Reino do Saber, de Fátima do Sul. Na seu jeito de criança de perceber o mundo, Alice disse que desenhou o “certo e o errado”. “Na verdade, eu desenhei um passarinho numa gaiola”, disse, respondendo que, sim, isso é o errado. “E o certo é libertar todos os animais que estão presos”, acrescentou.

Evento

A Mesa de Autoridades foi composta pela deputada Mara Caseiro, pela secretária de Recursos Humanos e presidente de honra da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Marlene Figueira da Silva, pela superintendente de Políticas Educacionais da SED/MS, professora Adriana Buytendorp, pelo vereador por Campo Grande Silvio Pitu (PSDB), pelo empresário Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa, e pela estudante Giovana Simonato, vencedora do concurso na edição do ano passado.

O evento teve cobertura jornalística da Comunicação da ALEMS e transmissão ao vivo pelas mídias sociais oficiais do Parlamento: no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. A solenidade de premiação também poderá ser conferida na íntegra pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS, e, ainda, pela Rádio ALEMS – FM 105.5.

Confira abaixo os vencedores:

Vencedores na Categoria Texto

1º lugar: Catharina Gimael Garcia Hojas Lofrano – nota dez

9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Alexander Fleming, de Campo Grande

2º lugar: Pedro Henrique Rodrigues Nogueira – nota 9,92

7º ano do Ensino Fundamental da E E João Pedro Pedrossian, de Bodoquena

3º lugar: Sophia Gonçalves Placido – nota 9,65

9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Status, de Campo Grande

Vencedores na Categoria Desenho

1º lugar: Alice de Camargo Dionisio – nota dez

1º ano do Ensino Fundamental do Instituto Educacional Reino do Saber, de Fátima do Sul

2º lugar: Ângelo Lanett Albertini Ibicampina – nota 9,9

2º ano do Ensino Fundamental da Escola Topo Gigio, de Ponta Porã

3º lugar: Linda Yasmim Vaz de Oliveira – nota 9,8

2º ano do Ensino Fundamental da EMEF Professora Maria de Lourdes Aquino Sotana

