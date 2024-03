Redação, livro infantil, espaço geek, filatelia e Casa do Artesão no Fazendo Arte

Na grade de programação da TV ALEMS, mais uma edição do programa Fazendo Arte, produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto. Na atração, você confere matérias sobre a Casa do Artesão e o 1º concurso de redação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, livro digital da Casa de Leis a respeito da depressão, filatelia, rap feminino produzido no Estado, espaço geek em biblioteca e um bate-papo com a produtora cultural Caroline Garcia, coordenadora do escritório do Ministério da Cultura (MinC) em MS.

Direcionado a estudantes matriculados no ensino médio das escolas públicas e particulares do Estado, o primeiro concurso de redação da ALEMS, realizado pela Escola do Legislativo, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), contou com a adesão de cerca de 200 unidades escolares e participação de aproximadamente 50 mil alunos. Os participantes tiveram que escrever a respeito de cidadania e sua ligação com a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), plano que estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem atingidos em 2030 para um mundo melhor pra todos os povos e nações. A premiação aconteceu em dezembro passado.

Recentemente, a Gerência de Site e Mídias Sociais, ligada à Secretaria de Comunicação Institucional da ALEMS, publicou o livro digital ‘Para onde vai o buraco quando o tatu fica feliz?’. O e-book foi escrito pelo jornalista Osvaldo Junior e contou com a colaboração da psicóloga Jucimara Zacarias Martins, doutora em Psicologia. É o oitavo e-book da série ‘Cidadania é o bicho’, e provoca reflexão sobre a depressão.

á os fãs da cultura geek, que amam tecnologia, videogames, cinema, quadrinhos, animes e outros produtos da cultura pop, agora contam com um espaço de literatura na Biblioteca Estadual Isaias Paim, localizada na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Curador do local, Johnny Larroque fala mais a respeito desse lugar no programa.

Artesanato, filatelia e mulher

Nesta edição do ‘Fazendo Arte’ ainda será exibida matéria sobre a Casa do Artesão localizada em Campo Grande, que em setembro celebra 49 anos. A reportagem mostra um pouquinho desse espaço de divulgação e comercialização do artesanato de Mato Grosso do Sul. O local é referência para a arte regional e importante ponto turístico da Capital.

Você sabia que as pessoas que colecionam selos são conhecidas como filatelistas? Em 5 de março é celebrado o Dia do Filatelista Brasileiro e por conta disso, o jornalista João Humberto entrevistou o corretor de seguros Juvenal Soares, que coleciona selos há 46 anos e possui acervo com mais de cinco mil figuras.

Como março é o Mês da Mulher, o Fazendo Arte também aborda a representatividade feminina na cultura. Em outubro de 2023, a produtora cultural sul-mato-grossense Caroline Garcia foi nomeada para assumir o comando do Escritório do MinC em Mato Grosso do Sul e, ao programa, ela conta a respeito dessa missão e fala a respeito da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc no Estado.

No universo musical brasileiro, a presença feminina no rap é de apenas 8%, enquanto no funk, a representatividade feminina é de 17%. Os dados são da Revista da União Brasileira de Compositores (UBC) e constam no documentário ‘A cena das mina – Mulheres no rap sul-mato-grossense’, dirigido pela jornalista Alicce Rodrigues. Ela conta a respeito desse projeto realizado em 2023 com a participação de quatro MC’s, entre elas a MC Anarandá, indígena da etnia guarani-kaiowá, que também participa do programa.

Fazendo Arte

Para valorizar o universo cultural regional, o programa ‘Fazendo Arte’ mostra produções sobre artistas e movimentos que enriquecem a cultura sul-mato-grossense. Produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto, o programa pode ser assistido na TV ALEMS pelo canal 7.2 nas segundas às 18h30, quartas às 17h15, quintas às 14h, sábados às 7h30 e domingos às 12h45. Também pode ser visto no YouTube da Casa de Leis.

Com informações da Agência Alems.

