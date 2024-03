Bolsonaro vai pedir autorização ao STF para visitar Israel

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta semana para pedir uma autorização de viagem do político a Israel. Com passaporte retido por decisão da Corte, por investigações que apuram suposta intenção de um golpe de Estado, uma viagem ao exterior depende de liberação do ministro Alexandre de Moraes.

Em discurso em Salvador, na última sexta-feira (8), Bolsonaro disse ter recebido uma carta com convite para ida ao país do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O movimento relatado pelo político se dá em um período de embates entre Israel e o governo brasileiro. Representantes do país criticaram o presidente Lula (PT) por uma comparação entre as ações israelenses contra palestinos ao Holocausto. O país respondeu com situações que desencadearam uma crise diplomática.

A intenção em atender o convite, que não foi público, foi divulgada pela CNN Brasil, e confirmada pelo SBT News. Conforme apurou a reportagem, a intenção é formalizar o pedido nos próximos dias. O prazo estimado para a viagem ainda não foi definido pela equipe do ex-presidente, mas toda a programação deve constar no pedido a ser protocolado junto à Corte.

Atualmente, Netanyahu se vê distante de aliados políticos. O afastamento ganhou força após denúncias que questionam excesso de força militar contra civis palestinos, que não fazem parte da guerra. Entre os movimentos está a morte de pessoas que buscavam ajuda humanitária. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a criticar o israelnse, e fez uma avaliação de que os movimentos de Netanyahu têm mais prejudicado do que ajudado Israel. Apesar do comentário, Biden manteve o envio de armas para o país.

Passaporte de Bolsonaro

O ex-presidente entregou o passaporte para a Polícia Federal em fevereiro, seguindo a determinação de investigadores. A prática tem intenção de proibir viagens internacionais, e diz respeito ao caso que apura movimentos para uma tentativa de golpe de estado. Os investigadores analisam um plano de destituir o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com informações do SBT News.

