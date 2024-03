Inscrições para concurso da UFMS encerram nesta segunda

Nesta segunda-feira (11) é o último dia para a realização das inscrições do concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que busca preencher 43 vagas em variados cargos.

Após uma prorrogação do prazo, os interessados têm até o final do dia para concorrer a salários que variam de R$ 2.667 a R$ 9.113, com carga horária flexível de 20 a 40 horas semanais, além de um auxílio-alimentação que varia de R$ 329 a R$ 658.

O certame oferece oportunidades para profissionais de diversas áreas, contemplando os seguintes cargos: Técnico em Contabilidade (5 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação (15 vagas); Técnico em Assuntos Educacionais (10 vagas); Assistente Social (1 vaga); Médico Veterinário (1 vaga); Médico – Medicina do Trabalho (1 vaga); Médico – Homeopatia (1 vaga); Médico – Área (1 vaga); Assistente em Administração (8 vagas).

Os candidatos devem se preparar para a prova objetiva, marcada para o dia 24 de março, que abordará conteúdos específicos de cada cargo, incluindo Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Conhecimentos Específicos e Raciocínio Lógico. O edital completo está disponível para consulta no site oficial da UFMS.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), instituição responsável pela organização do concurso. Os candidatos devem seguir atentos aos requisitos e procedimentos exigidos para garantir sua participação nesta oportunidade de ingresso no serviço público.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: