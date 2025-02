Recursos para PAA devem chegar a R$ 1 bilhão em 2025, estima Wellington Dias

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reiterou, nesta sexta-feira (21/2), o compromisso do Governo Federal em tirar o Brasil do Mapa da Fome novamente e de chegar ao patamar de R$ 1 bilhão destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2025. As afirmações foram feitas durante o lançamento regional do PAA, na sede da ONG Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro (RJ), que contou também com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira .

“O presidente Lula quer transformar 2025 e 2026 em anos das grandes entregas. Nelas, o compromisso assumido para tirar o Brasil do Mapa da Fome e também combater a pobreza e fazer crescer a classe média com o desenvolvimento do Brasil”, lembrou.

No evento, o titular do MDS lembrou que o Governo Federal irá destinar R$ 500 milhões para nova chamada do PAA . “Isso fortalece o programa, as cozinhas solidárias e os bancos de alimentos. É um complemento fundamental para quem ainda está na insegurança alimentar. O presidente Lula, no entendimento com MDA e MDS, vai garantir que a gente chegue a esse patamar de R$ 1 bilhão de reais no PAA em 2025 ”, afirmou.

Já o ministro Paulo Teixeira reforçou a unidade do governo. “Somos parceiros e o presidente Lula tem isso como central. Saiu o edital do PAA. Todas as associações do Brasil devem se inscrever e concorrer para oferecer comida de qualidade para o povo brasileiro pelo PAA”, convocou.

Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania, também celebrou o anúncio da nova chamada do PAA. “O programa é essencial para a educação da população brasileira, mas, especialmente para o fortalecimento da agricultura familiar, que coloca a comida na mesa de todo cidadão brasileiro”, avaliou.

O diretor-executivo de Gestão de Pessoas da Conab, Lenildo de Morais, reafirmou o papel do PAA no combate à fome e convocou a participação das entidades. “É importante que as associações e cooperativas apresentem projetos. Nós temos 40 dias para que esses projetos sejam apresentados. São projetos simples e desburocratizados. A Conab do Rio de Janeiro vai estar à disposição para fortalecer a agricultura familiar”, comentou.

Cozinha Solidária

Foto: Roberta Aline / MDS

A agenda de Wellington Dias também incluiu visita à Cozinha Solidária da Ação da Cidadania, criada em 1993 pelo sociólogo Betinho de Souza, e ao Banco de Alimentos da ONG. Na ocasião, a UNACOOP (Associação de Cooperativas de Agricultores Familiares) doou 650 kg de alimentos, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos 2025/2026, na modalidade Compra Com Doação Simultânea.

A Cozinha Solidária da Ação da Cidadania, tem produção de mil refeições diárias para pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua, desempregados, subempregados, idosos solitários, refugiados, imigrantes, creches, assentamentos rurais e ocupações.Também atuam em situações emergenciais. Durante as chuvas que atingiram Petrópolis, no início de 2022, foram enviadas 5 mil refeições para a cidade.

Lícia Marca, coordenadora da Cozinha Solidária, explicou o funcionamento do equipamento. “Temos muito cuidado com a procedência dos insumos. As refeições, hoje, irão para 16 organizações, entre elas, ocupações no entorno da Ação da Cidadania. Serão distribuídas mil refeições para a população em vulnerabilidade. A refeição é entre 580 e 620 gramas, tudo feito no dia, sem tempero industrializado, sem aditivo de sabor, só tempero o mais natural possível”, contou.

Banco de Alimentos

Já o Banco de Alimentos da ONG, inaugurado em novembro de 2023, conta com investimentos a partir de parceria por meio do PAA e recebe média semanal de 1,5 tonelada de alimentos. O equipamento se conecta a outros projetos da ONG para promover a segurança alimentar e nutricional.

A coordenadora do Banco de Alimentos, Carolina Porto, contou que as doações recebidas vão chegar a três organizações sociais da rede de apoio. “É uma grande satisfação receber alimentos da agricultura familiar e distribuir para tantas famílias”, disse.

PAA

Sob a gestão do MDS, o PAA destina alimentos adquiridos da agricultura familiar a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial; equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino.

O objetivo do Programa é promover a segurança alimentar e nutricional e fortalecer a agricultura familiar, gerando trabalho, renda e desenvolvendo a economia local nos municípios em que está presente.

Com informações da Agência Gov.

