Homem morre espancado no Jardim Noroeste; Policais são suspeitos de envolvimento no crime

No início da noite dessa sexta-feira (20), um homem identificado como Disson de Moura, de 41 anos morreu após ser espancado no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O boletim de ocorrência informou que o crime aconteceu na rua Bananal e o homem teria sido deixado caído no local desacordado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o socorro e após isso, o homem foi levado para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Tiradentes.

Disson sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Familiares do homem, disseram que testemunhas oculares os informaram que policiais praticaram as agressões.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada)

Investigações serão realizadas.

Com informações da Polícia Civil.

