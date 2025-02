Homem de 21 anos por posse de arma de fogo em Batayporã

Um homem de 21 anos foi preso pela polícia após uma série de denúncias anônimas informarem que ele teria portado várias um revólver em via pública em Batayporã.

A arma de fogo foi encontrada e apreendida em cima do forro de uma residência, situada na região central do município, além ainda de outras 7 munições do mesmo calibre, sendo seis delas intactas e uma já deflagrada.

O homem foi preso em flagrante delito e pemrnaece preso. A Polícia Civil de Batayporã pede apoio da população para denúncias e disponibiliza o telefone e WhatsApp (67) 3443-1268. A polícia destaca que é de extrema importância a população ajudar na identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas,

