“Reaja Brasil”: sem Bolsonaro, mobilização nacional critica STF e cobra anistia; Campo Grande tem carreata e adesivaço

Neste domingo (3), manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PL) realizaram atos em várias cidades do país, incluindo Campo Grande, onde centenas de apoiadores se concentraram a partir das 10h na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena. A manifestação faz parte da mobilização nacional intitulada “Reaja Brasil”, organizada por aliados do ex-presidente, que está impedido de comparecer aos atos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Campo Grande, os participantes vestiam camisetas verdes e amarelas, carregavam bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, e exibiam cartazes com frases de apoio a Bolsonaro e críticas ao Judiciário. Após a concentração, o grupo saiu em carreata até a Via Park, onde foi realizado um “adesivaço”.

O ato na Capital teve presença de políticos locais como os deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira (ambos do PL), o deputado estadual Coronel Davi (PL), e os vereadores Herculano Borges (Republicanos) e Rafael Tavares (PL).

Ricardo Pereira, organizador do protesto, defendeu que o país vive um desequilíbrio entre os poderes. “O Judiciário está mandando no Legislativo e no Executivo. Queremos liberdade de expressão para todos, não só para a esquerda”, afirmou.

Herculano Borges disse ter ido “como cidadão” e reforçou a importância da separação dos poderes. “A mobilização é um direito constitucional. Acredito em um Parlamento forte e na divisão de poderes”, declarou.

A Polícia Militar e a Agetran (Agência Municipal de Trânsito) acompanharam o movimento, que transcorreu sem registro de incidentes.

Mobilizações nacionais

Além de Campo Grande, os atos foram registrados em cidades como Brasília, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou do ato em Belém, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve presente no Rio.

Em São Paulo, o evento ocorre à tarde e deve contar com a presença de congressistas do PL, embora o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenha cancelado sua participação por motivos de saúde, ele passará por um procedimento de radioablação da tireoide.

Entre as principais bandeiras dos manifestantes estão as críticas ao governo Lula, ao ministro Alexandre de Moraes, e o pedido de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Esta foi a primeira mobilização bolsonarista nacional após as sanções econômicas impostas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes, em meio a críticas ao processo judicial contra Bolsonaro no STF.

