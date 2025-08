Morador de rua é morto a pauladas após briga em Nova Andradina

Um morador de rua identificado como Alessandro foi encontrado morto na manhã deste domingo (3) após ser brutalmente agredido a pauladas em Nova Andradina, município a 300 km de Campo Grande. O corpo da vítima foi localizado na Rua Joaquim Sampaio Neto, no Bairro Horto Florestal.

A Polícia Civil confirmou a morte e investiga o caso como homicídio doloso. Informações preliminares apontam que Alessandro teria se envolvido em uma briga momentos antes do crime. O principal suspeito e as circunstâncias da agressão ainda não foram identificados.

Segundo apuração do site Nova Notícias, Alessandro era conhecido na região por frequentar o terminal rodoviário da cidade, onde costumava ficar ao lado de uma mulher que seria sua companheira e usuária de drogas. O casal era alvo constante de reclamações por comportamento agressivo e abordagens indesejadas a pedestres e viajantes. Em diversas ocasiões, a Polícia Militar foi acionada para intervir nas confusões causadas por eles.

Ainda de acordo com relatos, Alessandro chegou a ser internado recentemente no Esquadrão da Vida, centro de acolhimento e tratamento para dependentes químicos, mas deixou o local pouco tempo depois e voltou às ruas.

Com um histórico policial extenso, a vítima teria agredido diversas pessoas no entorno do terminal rodoviário, incluindo indivíduos do seu próprio convívio.

O caso está sob investigação e a Polícia Civil busca identificar os autores e motivação do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas, e imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas nos próximos dias.

