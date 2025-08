Em momento de pressão, ato bolsonarista terá Paulista sem família Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) aposta na reação das ruas pelo país para recuperar a força política abalada pela tornozeleira eletrônica e pelo tarifaço de Donald Trump. Mas a família do ex-presidente não estará em São Paulo. A avenida Paulista foi escolhida para ser o ápice das manifestações de domingo, que também não receberá o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O caso que mais chama atenção é o de Michelle. A ex-primeira-dama participa da manifestação no Pará. A informação foi confirmada por aliados, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o pastor Silas Malafaia, e já há vídeo no Instagram.

A decisão de Michelle foi questionada. Bolsonaro precisa demonstrar apoio popular, e a ex-primeira-dama tem apelo junto à militância. Na terça, ela dividiu o carro de som com o marido durante motociata em Brasília.

Parte do entorno de Bolsonaro reclama de falta de visão estratégica. Michelle é uma das possíveis herdeiras do espólio político do ex-presidente e liderar um ato que ajudaria nesta transição.

A nota cita ainda que outras lideranças do PL estarão na avenida Paulista. O nome mais expressivo é Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado irá ao protesto em Belo Horizonte pela manhã e voa para São Paulo na sequência.

A atitude de Michelle causou estranheza. Houve quem usasse as palavras “teimosia” e “birra” para definir o comportamento dela. Teve também quem a defendeu, dizendo que o importante é participar de ao menos um ato.

A assessoria de Michelle enviou nota justificando a decisão. O primeiro argumento é que desta vez haverá manifestações em todos os estados. O texto acrescenta que a ex-primeira-dama já tinha compromisso em Marabá (PA), onde participa de um evento do PL Mulher, e resolveu marcar presença no ato de Belém.

Nesta semana, Michelle transferiu o título de eleitor para Brasília. Ela é favorita a obter uma das duas cadeiras ao Senado pelo Distrito Federal na eleição de 2026. Seu nome também é ventilado para a chapa presidencial da direita.

