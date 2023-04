MS entre os estados com queda nas vendas do varejo

Mato Grosso (-1,7%), Amapá (-1,6%), Paraíba (-1,1%) e Mato Grosso do Sul (-0,8%) são os quatro estados que, de acordo com um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentaram queda de vendas no varejo no mês de janeiro . A Pesquisa Mensal de Comércio referente ao mês de janeiro de 2023 foi divulgado, nesta quarta-feira (12). O monitoramento investiga a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

O índice de volume de vendas do comércio varejista sul-mato-grossense foi de -0,8%, em janeiro. Na série sem ajuste sazonal, frente a janeiro de 2022, o índice foi de 5,5%, representando quinze meses de alta consecutiva. A variação acumulada em 12 meses ficou em 6,9%.

No Estado, em relação ao comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, houve queda no mês de janeiro (-3,0%). No volume de vendas, em relação a janeiro do ano anterior, MS também apresentou queda de 0,6%. O acumulado em 12 meses é de 4,0%. Em janeiro de 2023, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista teve resultados positivos em 23 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Espírito Santo (8,8%), Tocantins (8,7%) e Roraima (7,4%).

