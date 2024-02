Cassado Rafael Tavares, Paulo Duarte volta a ser deputado

O deputado estadual Rafael Tavares (PRTB), na sessão desta terça-feira (6) teve o mandato cassado TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade o recurso do Parlmentar e manteve a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). De acordo com o relator do processo, ministro Raul Araújo, o PRTB agiu de má-fé na formação da chapa proporcional nas eleições de 2022. Logo após votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rafael Tavares (PRTB) divulgou uma nota em que culpa o sistema pea sua cassação “Dei muitos motivos para o sistema querer me derrubar e Incomodei muita gente…. Diz a nota em dos trechosO caso foi denunciado pelo suplente de Rafael, o candidato Rhiad Abdulahad (União Brasil) e a senadora Soraya Throniciek (Podemos). Rafael Tavares (PRTB) foi cassado por fraude na cota de gênero. Conforme a decisão, o partido do parlamentar não cumpriu a cota de gênero de 30% das vagas dos candidatos. A chapa do deputado registrou 16 homens e oito mulheres. Duas candidatas tiveram os registros das candidaturas indeferidos.

Na nova contagem de votos, o quociente eleitoral acabou apontado que no lugar de Rafael Tavares, assume o auditor fiscal aposentado Paulo Duarte (PSB) que recebeu 16.663 votos nas eleições de 2022. Desta forma, o presidente estadual do PSB, Paulo Duarte, deverá assumir a cadeira na Assembleia Legislativa pela quarta vez.