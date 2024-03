Rafael Tavares presta conta ao deixar mandato na Alems

O deputado cassado Rafael Tavares concedeu entrevista coletiva à imprensa em seu último dia como parlamentar, pois nesta terça-feira Paulo Duarte (PSB) deve tomar posse na sua vaga. Em sua primeira aparição pública após a cassação, o parlamentar apresentou um balanço do seu mandato de pouco mais de 14 meses. O parlamentar de direita falou do trabalho que desenvolveu no Legislativo.

Este ano, ele apresentou 20 projetos, 4 já passaram em primeira votação e seguem em tramitação na Casa de Leis. Entre as pautas estão: o projeto que proíbe as farmácias e drogarias a exigência de apresentação do CPF, no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara, a concessão de descontos ou outra finalidade; a proposta da instituição do Dia Estadual do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador); e a instituição da Semana de Conscientização da Vida desde a Concepção.

Com o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) e posteriormente confirmado pelo Tribunal Superior eleitoral (TSE), e voltou a afirmar que se trata de uma perseguição pelo Governo Lula que é de esquerda que não “tolera” seus posicionamentos por ser ele de direita.

Rafael Tavares também confirmou que estará presente nas próximas eleições, seja como candidato a vereador, vice ou até mesmo como candidato a prefeito de Campo Grande. O parlamentar disse já ter recebido propostas para

se filiar a partidos de direita e o principal deles veio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o chamou para o PL.

