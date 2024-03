Dione Hashioka é nomeada como adjunta da Educação

Três meses após exonerar o secretário adjunto da SED (Secretaria Estadual de Educação), Edio Antônio Rezende de Castro, por ser alvo de operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), que investiga suspeitos de corrupção em licitações que ultrapassam R$ 68 milhões, o governador Eduardo Riedel (PSDB), decidiu nomear como substituta a ex- -deputada Dione Hashioka.

A nomeação consta no Diário Oficial desta segunda-feira (4). Conforme a publicação, Dione passa a exercer cargo comissionado de administração superior e assessoramento, símbolo CCA-00, na função de secretária-adjunta. O cargo tem vencimentos de R$ 33.689,16.

Não é a primeira vez que Dione é presenteada com um cargo pelo governo, em janeiro de 2023, Dione Hashioka (Podemos), que já fez parte da composição da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) por dois mandatos, assumiu novamente o cargo de deputada estadual por 30 dias, com a vaga deixada pelo deputado estadual Barbosinha (PP), diplomado, como vice-governador do Estado.

Com Dione fora da disputa, PSDB pode conquistar prefeitura de Nova Andradina.

A nomeação da ex-deputada Dione Hashioka para ser adjunta da SED beneficia diretamente a pré-candidatura a prefeito do vereador Dr. Leandro Fedossi (PSDB), em Nova Andradina, já que Dione, aparecia como favorita na disputa. Além disso, sua nomeação pode fazer com que o atual prefeito, Gilberto Garcia (PL), aceite uma aliança com o PSDB, sugerindo um nome para ser vice na chapa com o partido. Ou seja, sua nomeação ao que tudo indica, é resultado de uma negociação política entre ambos.

Gilberto Garcia (PL), já havia inclusive, anunciado sua intenção de concorrer contra o PSDB pela terceira vez consecutiva. No entanto, pessoas próximas ao prefeito afirmam que ele continua alinhado com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e com o governador Eduardo Riedel (PSDB), mostrando apoio ao projeto do partido no município, especialmente após essas negociações que resultaram na saída de Dione da disputa.

Trajetória política

Dione Hashioka é odontóloga e foi eleita com 19.843 votos para o primeiro mandato parlamentar em 2006. Foi presidente da Comissão de Saúde, integrando as Comissões do Meio Ambiente, Educação e as comissões especiais da Companhia Energética de São Paulo (CESP) e do Agronegócio.

Em 03 de outubro de 2010, foi reeleita com 24.636 votos, iniciando seu mandato no cargo de 2ª vice-presidente da Casa de Leis. É casada com o engenheiro e ex-prefeito por 3 mandatos de Nova Andradina, Roberto Hashioka, eleito deputado estadual em 2022 pelo União Brasil.

Operação “Turn Off”

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática dos crimes de: corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, fraude em licitações/ contratos públicos e lavagem de dinheiro. Os contratos já identificados e objetos da investigação ultrapassam R$ 68 milhões.

Segundo o MPMS, a organização criminosa atua fraudando licitações públicas que possuem como objeto a aquisição de bens e serviços em geral, destacando-se a aquisição de aparelhos de ar-condicionado pela SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) , a locação de equipamentos médicos hospitalares e elaboração de laudos pela SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), a aquisição de materiais e produtos hospitalares para pacientes da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande), dentre outros, havendo, nesse contexto, o pagamento de vantagens financeiras indevidas (propina) a vários agentes públicos.

Durante os trabalhos, o Gecoc valeu-se de provas obtidas na Operação Parasita, deflagrada em dezembro de 20222, compartilhadas judicialmente, que reforçaram a maneira de agir da organização criminosa.

