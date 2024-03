Gerson reforça compromisso da ALEMS com o debate democrático e parceria em favor do povo

A Assembleia Legislativa continuará sendo um espaço de pluralidade política, pautado pelo debate de qualidade das questões de interesse da sociedade, com foco na entrega de resultados que ajudem na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O compromisso foi reafirmado nesta terça-feira (5) pelo deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, ao se pronunciar durante a solenidade de posse do deputado Paulo Duarte.

“Nosso trabalho tem se pautado pelo respeito às diferenças e na responsabilidade que temos em discutir temas importantes para o Estado. Não tenho dúvida de que o deputado Paulo Duarte irá se empenhar para que os debates sejam cada vez mais qualificados”, descreveu Gerson.

Ele defendeu o trabalho conjunto e harmonioso entre os poderes, que garante um ambiente de estabilidade institucional fundamental para atrair os grandes investimentos privados já em andamento.

“Além da logística e das vantagens competitivas geradas pelo potencial produtivo do Estado, o fato de termos instituições que atuam harmonicamente está garantindo a Mato Grosso do Sul um ritmo de crescimento acima da média nacional.”

“Mato Grosso do Sul ganha uma maturidade muito grande nessa discussão política, com a posse do Paulo Duarte. Boa parte dos deputados, independentemente de convergirem ou divergirem em relação aos seus conceitos, estão focados nos projetos que trazem resultados para a nossa gente”, afirmou o governador.

O governador Eduardo Riedel, presente à solenidade, reafirmou a importância da parceria com os deputados estaduais para discussão e aprovação de projetos importantes para o Estado.

“Uma relação harmônica, que renderá frutos à população. Não podemos perder a capacidade de fazer o bom debate, dando profundidade que cada um dos temas merece”, completou.

Tomando posse de seu quarto mandato como deputado estadual, Paulo Duarte destacou que retorna à Casa de Leis com humildade e disposto a aprender.

“A missão é continuar fazendo aquilo que Mato Grosso do Sul tem feito de diferente de outros estados, com crescimento acima da média, porque fez o dever de casa e tem atraído investimentos privados. Fazer na Assembleia um debate daquilo que é concreto ao cidadão, com posições claras e definidas”.