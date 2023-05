Quem tem medo do projeto de lei que busca punir fake news na internet?

Antes de responder quem são aqueles que estão com muito medo de serem punidos por disseminação de mentiras e discurso de ódio na internet, precisamos entender o que é e de onde saiu a tal proposta. O projeto de lei (PL) 2630/20 tem como objetivo instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

O Estado brasileiro está construindo medidas legislativas de combate à propagação de mentiras nas redes sociais, em especial nas plataformas: Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania, portanto agremiação de centro-direita, o projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e segue para votação, na Câmara dos Deputados. O conteúdo é simples e busca regulamentar democraticamente as redes sociais e os aplicativos de mensagens, que há muito parece terra sem lei e sem justiça.

Milhares de pessoas, diariamente, sofrem golpes financeiros, são vítimas de fake news e discurso de ódio, recebem mensagens indesejadas, possuem seus nomes e imagens expostos de forma indevida nas redes e aplicativos. É exatamente situações como estas que o projeto de lei busca combater.

A ideia é criar mecanismos que exijam das empresas a identificação dos usuários que desrespeitam a legislação e usam contas falsas e robôs para disseminar mentiras. A proposta prevê que as contas comprovadamente falsas, criadas ou usadas com o objetivo de se passar mentirosamente por outra pessoa para enganar o público, deverão ser excluídas pelas plataformas responsáveis.

Frente aos aplicativos de mensagens, como exemplo o WhatsApp, o projeto de lei determina que se tenha limite no número de envios em massa de uma mesma mensagem e do número de membros por grupos, pois hoje, redes especializadas em disseminação de mentiras usam o envio de mensagens e extensos grupos para propagação com agilidade de fake news, em especial para desestabilizar a democracia e cometer crimes.

Caso seja identificado o envio de mensagens falsas em massa, os provedores terão que disponibilizar, por até três meses, ao poder Judiciário os registros dos encaminhamentos das mensagens, bem como a identificação daqueles que enviaram, a data e a hora. Indo além, para garantir o direito de escolha do usuário, as empresas deverão criar mecanismos que garantam a opção de escolher se o indivíduo quer ou não participar de grupos, ou lista de transmissões. Quanto aos conteúdos pagos, buscando dar transparência, os responsáveis pelas postagens terão que ser identificados. Outro ponto importante é a responsabilização das grandes plataformas digitais, que precisarão se adequar para ajudar na prevenção e mitigação de práticas ilícitas, no âmbito de seus serviços.

Sendo assim, se o conteúdo mentiroso for patrocinado ou se as empresas falharem em conter as fake news poderão ser responsabilizadas civilmente, por exemplo, pela propagação de conteúdos que afrontem o Estado democrático de Direito, atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, crime contra a mulher, entre outros. É por estes motivos que algumas empresas resolveram, também, se mostrar contra o projeto, pois terão que se readequar, caso contrário serão responsabilizadas.

É importante deixar claro que inúmeros países já possuem legislações que buscam combater a disseminação em massa de mentiras e discursos de ódio. O projeto de lei brasileiro, por exemplo, se inspira na Lei dos Serviços Digitais, já adotada na União Europeia. Mas por qual motivo vem gerando medo em alguns setores? A resposta é simples: muitos políticos e grupos no Brasil usam da desinformação, da velocidade com que elas se propagam nas redes e de um clima de impunidade para se notabilizarem e lucrarem, por meio de mentiras e de discursos de ódio.

O projeto de lei em nada tem a ver com censura. Pelo contrário, busca defender a liberdade de expressão, garantir práticas que fortaleçam a democracia e a ciência e responsabilizar empresas e usuários que hoje estão lucrando e se beneficiando a partir do negacionismo, das fake news e do discurso de ódio. Só tem medo do projeto de lei 2630/20 quem usa e se beneficia de fake news.

Por Tiago Botelho

