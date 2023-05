Cães farejadores encontram cocaína em eixos de carreta semi-reboque na BR-262

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso, na tarde de ontem (2), transportando mais de 60 quilos de cocaína, escondidos em carga de minério de ferro, próximo ao município de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande. A apreensão contou com a ajuda de cães farejadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e também com cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante aconteceu na BR-262, no km 485, quando os agentes da PRF, abordaram uma carreta Scania R124, tracionando um semirreboque, carregado com minério de ferro. O veículo era conduzido por um homem, que não teve identidade divulgada.

Após vistoria ao semirreboque, os policiais depararam com a carga de minério de ferro. Com ajuda de cães farejadores da PRF e do GOI, foram encontrados 61 quilos de cocaína escondidos em dois eixos do veículo.

Aos policiais, o motorista disse que receberia R$ 15 mil para transportar os entorpecentes de Corumbá até Campo Grande.

O homem foi encaminhado a Polícia Civil de Terenos.

