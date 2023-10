Quadrilha de MS e PR que movimentava toneladas de cocaína são alvos da Polícia Civil

Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou na tarde de ontem (19), a operação “Olhos de Lince”, com objetivo de desarticular quadrilhas especializadas pelo transporte de drogas na região de fronteira. A operação policial foi coordenada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1º Departamento de Polícia de Dourados, com apoio das Delegacias de Ivinhema, Nova Andradina e Mundo Novo, além da Polícia Rodoviária Federal e Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil do Paraná.

Conforme informações da polícia, a operação iniciou equipes da Polícia Rodoviária Federal com ajuda de setores de investigação interceptaram um Jeep Compass, com 90 quilos de cocaína em setembro deste ano.

Após o flagrante, setores de investigação da Polícia Civil realizaram um monitoramento sobre a suposta quadrilha na tentativa de identificar veículos que realizavam o transporte de entorpecentes.

As investigações apontaram para uma quadrilha paranaense e outra de Mato Grosso do Sul que atuavam em conjunto para transportar cocaína de Ponta Porã para cidades da região noroeste do Paraná

A quadrilha movimentava em torno de meia tonelada de entorpecentes por mês em veículo de diversas pessoas, na tentativa de dificultar a ação policial. As cargas eram sempre acompanhadas pelas rodovias com batedores, informando as movimentações realizadas nas rodovias.

Diante dos dados, o Poder Judiciário concedeu 2 mandados de busca e dois de prisão, mas cidades de Dourados, Mariluz (PR), Cianorte (PR), Sarandi (PR), Maringá (PR), Nova Esperança (PR) e Rondon (PR). A ação integrada contou com 60 agentes de segurança, dentre policiais civis, rodoviários federais e equipes de cães.

Ao todo foram apreendidos 15 celulares, 2 veículos de luxo, diversos contratos de locação de imóveis comerciais, comprovantes de depósitos de valores em nome dos alvos da operação, apreendidos 20 CRLVs de veículo ligados ao grupo criminoso, além de diversas mídias digitais, e a prisão de um homem, por mandado de prisão preventiva.

Já em Mato Grosso do Sul, após a constatação pela equipe de cães da presença de entorpecentes, foram apreendidos 92 tabletes de pasta base de cocaína que totalizaram 112kg, escondidos em diversos compartimentos ocultos.