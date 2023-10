Policiais encontram quase 800 quilos de maconha em veículo na BR-060

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso ontem (19), com quase 800 quilos de maconha, sendo transportados em um Renault/Sandero, na BR-060, em Campo Grande.

Segundo a PRF, o flagrante aconteceu no km 368, quando policiais rodoviários ao ver o veículo, deram sinal de parada ao condutor. A ordem foi desrespeitada, iniciando uma perseguição policial pela rodovia. Após quilômetros em fuga, o condutor parou o veículo em uma mata vicinal e tentou seguir a fuga a pé, mas foi abordado pelos agentes.

Em vistoria no Renault/Sandero, os policiais encontraram 786,8 kg de maconha. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados a Polícia Civil de Campo Grande.

