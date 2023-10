Policial federal e esposa são vítimas de capotamento na BR-267

Paulo Gomes de Freitas, de 72, e Rita Paula da Silva Freitas, de 52 anos, morreram na tarde de ontem (19), após o veículo em que estavam capotar nas margens da BR-267, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Nova News, o acidente aconteceu no km-165, próximo ao Distrito de Nova Casa Verde. O condutor do veículo é policial rodoviário federal aposentado e a passageira é sua esposa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local, já depararam com as vítimas sem vida.

Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica estiveram também na rodovia.