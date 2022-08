Puccinelli registra sua candidatura e plano de governo

André Puccinelli (MDB), candidato ao Governo do Estado registrou na Capital no Cartório do 4º Ofício, na tarde desta segunda-feira (8) o plano de governo proposto.

Puccinelli que tem aparecido como o favorito nas pesquisas afirmou durante o registro que acrescentará ainda conforme suas andanças ao Estado novas oitivas e solicitações que ainda virão, mas garantiu que as 32 páginas já apresentadas abrange temas como saúde, segurança, economia e outros assuntos de interesse público e social.

André destacou que se trata de um plano que abriga todos os eixos de desenvolvimento e a ele serão acrescentadas peculiaridades dos municípios, “mas aqui está abrigado o plano básico de todos os setores de uma administração pública”, reforçou André.

Além do plano de trabalho registrado o ex-governador, aproveitou e já registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e aguarda apenas a homologação da Justiça Eleitoral. O prazo para esse registro vence na próxima segunda-feira (15).

André Puccinelli é o candidato ao Governo do Estado e sua vice é Tânia Garib. “Nós propusemos que iríamos divulgar o nosso plano de trabalho e registrá-lo. Agora, as peculiaridades de cada município serão acrescentadas a esse plano básico de governo. A nossa equipe realizou esse estudo e será entregue à população, através do registro em cartório”, disse André.

Líder das pesquisas

A última pesquisa divulgada pelo o Instituto Ranking Brasil aponta Puccinelli como a principal escolha dos sul-mato-grossenses para governar o Estado. Na pesquisa espontânea o ex-governador lidera com 16,70% das intenções de voto, já na pesquisa estimulada a vantagem é ampliada com 20,60% das intenções, seguido de Marquinhos Trad (PSD), com 15,30% e 19% respectivamente.

“Nossa fé é fortalecida pelas pesquisas que cada vez mais nos destacam a frente, para que em paz e com respeito tratemos os adversários como adversários, quem é Solidariedade, PTB, Democracia Crista e MDB vota nos nossos que estão aqui. A partir do dia 31 de outubro estaremos na rua dizendo que a vitória é nossa”, finalizou André Puccinelli.