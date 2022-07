Pesquisa segue acirrada e ouve parte de CG

Neste domingo (24), o Instituto Ranking Brasil divulgou o resultado da sexta pesquisa sobre a eleição para governador (a) de Mato Grosso do Sul que segue equilibrada mas devido os últimos acontecimentos, poderá sofrer alterações devido as denúncias de suspeita de assédio sexual por parte do ex-prefeito e pré-candidato ao Governo, Marquinhos Trad (PSD).

O levantamento foi realizado com 3 mil eleitores em 30 municípios do estado em vários cenários e simulações. O site JD1 trouxe que o Tony Ueno, dono do instituto teria afirmado que devido a data da pesquisa o cenário pode trazer uma maior alteração entre André e Marquinhos.

Quando as opções de nomes dos pré-candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul não são apresentadas:

André Puccinelli (MDB) – 16,70%

Marquinhos Trad (PSD) – 15,30%

Rose Modesto (UB) – 10,90%

Eduardo Riedel (PSDB) – 10,60%

Capitão Contar (PRTB) – 3,00%

Giselle Marques (PT) – 2,00%

Outros – 0,30%

B/n/i/n/não respondeu – 41,20%

Quando as opções com os nomes são apresentadas ao eleitor: