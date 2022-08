Lutador de Dourados é preso com 40 kg de cocaína

Um lutar de MMA, natural de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, foi preso na manhã de hoje (8) ao ser flagrado transportando drogas na BR-376, no município de Ivinhema, distante 320 km da capital.

Segundo informações policiais, a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou o veículo Sandero, e, devido às contradições nas respostas do condutor, realizou uma revista no veículo.

Foram encontrados dentro de um compartimento, 46 kg de cocaína. O homem informou que o veículo foi carregado em Dourados e tinha São Paulo como destino.

Além disso, ele informou que receberia R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente.

Com informações de Dourados News

