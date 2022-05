Maio Laranja: Governo Federal reforça ações contra violência sexual a crianças e adolescentes

Nesta quarta-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, o MMFDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) lança e reforça uma série de ações voltadas à proteção deste público. O destaque é o PLANEVCA (Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes).

O documento vem sendo elaborado pela SNDCA (Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) em conjunto com os ministérios da Cidadania, da Educação, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e do Turismo, além da sociedade civil por meio de consultas públicas.

Dividido em cinco dimensões estratégicas (abuso sexual; exploração sexual; violência física; violência psicológica; e violência institucional), o PLANEVCA reúne objetivos, ações e métodos para orientar a sociedade, considerando aspectos multidisciplinares, a regionalização e a intersetorialidade.

Além do Plano, o evento prevê o lançamento do Observatório Nacional da Criança e do Adolescente, a assinatura do Pacto Nacional pela Implementação da Lei da Escuta Protegida (Lei nº. 13.431/2017), entre outras ações.

Com informações da assessoria