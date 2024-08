Rapaz morre ao ser atropelado por trator em Corumbá

O acidente ocorreu em uma fazenda localizada em Corumbá; a vítima estava acompanhada de outro homem que dirigia o veículo no momento da queda

Na madrugada dessa sexta-feira (02), Henrique da Silva Angelino, de 28 anos, morreu após cair de um trator e ser atropelado pelo veículo, em uma fazenda de Corumbá.

O acidente ocorreu no inicio da manhã e o rapaz estava acompanhado de outro trabalhador que seguia em direção a propriedade rural.

Segundo consta no Boletim de ocorrência da Delegacia de Coxim, o homem que acompanhava o rapaz dirigia o trator e só percebeu que o colega tinha caído quando ouviu batidas no para-lama e verificou ser o corpo de Henrique.

A vítima estava na parte hidráulica do trator e caiu em cima do pneu.

