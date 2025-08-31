PT projeta candidatura própria ao Governo com Zeca do PT e Fábio Trad

O cenário eleitoral de Mato Grosso do Sul para 2026 ganhou novos contornos nesta semana. Até pouco tempo sem nomes definidos para a disputa ao Governo do Estado, o Partido dos Trabalhadores agora conta com duas possibilidades : o ex-governador Zeca do PT, lançado pelo empresário e pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo, e o ex-deputado federal Fábio Trad, que confirmou sua filiação à sigla e já surge como alternativa apoiada pela direção nacional.

Carlos Bernardo oficializou o lançamento da pré-candidatura de Zeca na última sexta-feira (29), em Miranda. O deputado estadual governou o Estado por dois mandatos (1999–2007). Em 2014, Zeca também alcançou um feito inédito: foi o deputado federal mais votado da história de Mato Grosso do Sul, com 160.556 votos. Hoje, como deputado estadual, segue ativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Mato Grosso do Sul precisa voltar a ser governado para o povo. Zeca já provou sua capacidade como governador, como deputado federal mais votado da nossa história e agora, como deputado estadual, segue representando os interesses da população. É por isso que tenho orgulho de lançar seu nome como pré-candidato ao Governo do Estado”, afirmou Carlos Bernardo durante o ato em Miranda.

Enquanto isso, em Campo Grande, a movimentação em torno do nome de Fábio Trad também fortalece o projeto petista. Cotado nacionalmente e convidado pessoalmente pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-deputado se filiou ao partido no sábado (30) com um discurso de posicionamento político firme. “Será um período de muitos desafios e provações. Mas eu me sinto pronto para a luta. Penso que a atual situação política no mundo, em especial no Brasil, exige de cada um de nós coragem para um posicionamento claro. E eu estou me posicionando”, declarou ao anunciar a ida ao partido.

Fábio Trad também elogiou a figura do presidente Lula. “Ele é o estadista vivo mais importante do mundo. A partir de amanhã, o advogado e o professor Fábio Trad sentirão o maior orgulho de ser chamado de companheiro pelos meus co-religionários”, declarou.

Com os dois nomes postos, o PT de Mato Grosso do Sul passa a ter um cenário mais robusto para 2026, em um momento em que a direção estadual será assumida neste sábado (30) pelo deputado federal Vander Loubet. O desafio da legenda, agora, será articular alianças e definir qual candidatura terá mais força para liderar o projeto estadual que fortaleça a reeleição do presidente Lula.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram