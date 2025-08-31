Discussão por lixo termina em morte na mesma vila onde Emanuelly foi assassinada

A Polícia Civil procura por Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira, de 22 anos, e Keterson Fernandes Gimenes, acusados de assassinar Edvaldo Galeano Urunaga, 45, na noite de sábado (30), em Campo Grande. A vítima, que era tio dos suspeitos, foi atacada a golpes de facão e morreu ainda no local.

O crime aconteceu na Vila Taquarussu, mesma comunidade onde vivia a menina de seis anos estuprada e morta dias atrás. Kenedy, que é tio da criança, estaria envolvido também nesse episódio trágico, segundo a investigação.

De acordo com testemunhas, a briga que terminou em morte começou com uma sacola de lixo deixada no corredor das casas da vila. Mais cedo, vizinhos já haviam discutido com familiares dos suspeitos sobre a situação. Quando Edvaldo questionou uma mulher identificada como Kenia, ela respondeu de maneira ríspida, lembrando que a família ainda estava de luto pela perda da menina.

No fim da tarde, a confusão recomeçou e Edvaldo, que estaria consumindo bebida alcoólica, voltou ao local acompanhado de outro homem, armado com um facão e ameaçando Kenia. Nesse momento, segundo o boletim de ocorrência, Kenedy acertou a cabeça de Edvaldo com um pedaço de madeira. No chão, a vítima foi atacada por ele e Keterson com o facão, não resistindo aos ferimentos.

Após o assassinato, os dois suspeitos fugiram e continuam foragidos. O caso é investigado como homicídio qualificado.

