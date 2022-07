PT lança Giselle Marques para Governo do Estado e oficializa 25 candidaturas

Neste sábado (30), o PT realiza sua convenção na Capital e oficializa a candidatura de Giselle Marques para corrida ao Governo do Estado.

Com mais de 300 pessoas muitos aliados apoiaram a candidatura de Giselle e seus candidatos que serão 20 a deputado estadual e 5 para federal dentre eles o ex-governador José Orcírio, mais conhecido como: Zeca do PT.

A candidata ao governo do Estado, Giselle Marques oficializou sua candidatura e anunciou que até o próximo dia 30 anunciará o vice de sua chapa.

Em seu discurso Gisele falou da importância da militância feminina, pediu por mais proteção para as mulheres, destacou que sendo eleita irá regionalizar a Casa da Mulher brasileira levando para o interior do Estado, e afirmou que proibirá a plantação de soja no pantanal. ” E os estudos que já fiz entendo que a plantação de soja contamina os rios de nosso Mato Grosso do Sul e por esta razão sendo eleita proibirei esta prática.”, afirmou Giselle.

Giselle também homenageou o finado companheiro de partido, deputado estadual, Cabo Almi, ao lado do irmão do ex-deputado.

Para o senado o PT apoia a candidatura de Tiago Botelho, que esteve presente e participou da mesa de autoridades. “Fazer política de esquerda no interior do MS é difícil e sendo mulheres é infinitamente melhor. Eu tenho a consciência que passa pela luta de cada uma de vocês e cumprimento todas as mulheres em nome da nossa candidata Giselle Marques. E temos a obrigação de eleger mais mulheres. MS tá preparando para ter a primeira governadora mulher e conte comigo no senado em Brasil para lutarmos pelo MS dos nossos sonhos. Não existe democracia sem mulheres . Agradeço ao PT, ao PSB e PCdoB e parcelas do PSOL e tantos outros partidos que ajudarão a eleger um senador.” enfatizou Botelho em sua fala também a necessidade de defender o bioma do MS, a educação e a cultura.

“Agora é oficial e o PT está em um novo momento no MS e na defesa da população e com certeza levantaremos todas as bandeiras para que país seja feliz novamente”, enfatizou a vereadora Camila Jara.

Partidários abraçaram a candidatura de Giselle e Lula e defenderam o retorno a proteção e valorização da população brasileira.

“Nós do PCdoB precisamos queremos derrotar esta coisa que está no Poder e precisamos eleger o Lula no primeiro turno. Não é possível que está coisa que acabou com o nosso desenvolvimento do país que não gera emprego e só gera miséria. Contem com o PCdoB, contem conosco e estamos juntos. Somos parceiros de primeira hora com o partido dos trabalhadores”, enfatizou Iara Gutierrez Cuellar, presidente do PCdoB.

Deumeres Morais, presidente da Fetems “Devemos eleger representante da classe trabalhadora diante tantas perdas que tivemos. Decidimos no MS que aqui o nosso candidato é o professor Jackson Teixeira e que ele faça a diferença no cenário federal e que Gisele Marques também saia na defesa dos menos favorecidos”, resumiu a presidente da Fetems.

Com informações de: Suelen Morales