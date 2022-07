Fim de semana tem de tributo à Delinha a sequência do Sesc Geek

Para a criançada tem espetáculo A Arca de Noé e Sesc Geek

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

O fim de semana traz várias opções de entretenimento, que vão desde espetáculo infantil, passam por tributo à saudosa Delinha no Sesc Cultura, com exibição do filme “A Dama do Rasqueado”, de Marineti Pinheiro, seguido de show de Magron Escobar. Para facilitar a sua vida, trouxemos as opções para o nosso agendão, tintim por tintim, e você pode escolher o que melhor se encaixa para o seu fim de semana, confira.

Sábado – 30 de julho

Pagode da Nuala

A tarde de sábado começa com mais uma edição do Pagode da Nuala, às 16h, que traz apresentação de Mariana Ogatha, Grupo Deu Bom e Gustavo Freitas, no Ponto Bar, que fica na Rua Dr. Temístocles, 103, Vila Planalto. Entrada a R$ 10.

Arca de Noé Chega a Campo Grande pela primeira vez o espetáculo “A Arca de Noé”, inspirado em canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, no Teatro Glauce Rocha, com horários às 11h, 16h e 18h. Entrada a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo que crianças de até 2 anos de idade não pagam.

Sesc Cultura – Tributo a Delinha

Sábado será dia também de homenagear a cantora Delinha, com exibição, às 17h, do filme “A Dama do Rasqueado”. Com direção de Marinete Pinheiro. O longa, de 2017, foi vencedor da Mostra Sesc de Cinema e traz um registro das mais de cinco décadas que a cantora dedicou à música, encantando uma multidão de fãs durante os bailes. Um mergulho nas raízes do rasqueado e a própria história da música de Mato Grosso do Sul. A homenagem à Delinha no Sesc Cultura continua às 18h com a seresta de Magron Escobar. Ele leva ao público versões acústicas de chamamé, guarânia, polca, rasqueado, cumbia, bolero e baladas românticas. Sua performance ao vivo é acompanhada por dois violões, baixo, percussão, piano e voz. O Sesc Cultura fica na Avenida Afonso Pena, 2270, Centro.

Mexidão da Brava

Realizada em parceria com Laricas, Festa Envolver e Afronta MS, o Mexidão da Brava traz apresentações de Lady Afron, AfroJess, Torino e Mirely, com entrada gratuita a partir das 19h, na Rua Antônio Maria Coelho, 1663, Centro.

Food Truck Festival

Harmonizando food truck com cerveja, a Eden Beer promove o Food Truck Festival. Hoje tem o food Oficina – Gastronomia sobre rodas, com entrada gratuita a partir das 18h, na Avenida Mato Grosso, 68, Centro.

Sesc Geek

Realizado na Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês todos os dias das 15h às 21h, o evento tem extensa programação para o público geek e ainda o Museu do Videogame Itinerante, cujo acervo mostra os 50 anos de história dos videogames com um acervo com mais de 350 consoles de todas as gerações. A entrada é gratuita. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

Baile do Megatron

Baile funk com mais de seis sons automotivos e presença do robô Megatron a partir das 21h. Entrada a partir de R$ 15, na Avenida Gury Marques, 8395.

Pesadas com Dj Ícaro Ían

O DJ Ícaro Ían traz, a partir das 23h, um som com bastante originalidade, misturando elementos de brasilidade e latinidade. No line-up outros nomes, como Gab Monteiro, Rodrigo Gel e Alvin vs Heder. A entrada custa a partir de R$ 10, na Non, na Rua Pimenta Bueno, 127.

Encontro de Camionetes

Evento promete reunir os aficionados por camionetes com exposição. Ingressos custam a partir de R$ 40, das 9h às 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Revoada dos Amigos

Festa com muito funk, seringa suicida, gelinho alcoólico e rodada de corote a partir das 21h. A entrada custa a partir de R$ 30, na Rua Paraisópolis, 26.

Domingo – 31 de julho

Passeio à Usina do Ceroula

A Usina do Ceroula foi construída em 1920, gerou energia para Campo Grande e esteve ativa até 1970, quando se tornou obsoleta. O roteiro contempla a biodiversidade e uma parte da APA (Área de Preservação Ambiental) do Ceroula passando por 3 cachoeiras do Córrego Ceroula. O passeio custa R$ 75 e o ponto de encontro será em frente ao Detran, na saída para Rochedo, a partir das 7h.

Missa no Bosque

Amanhã tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque

Regis Azevedo apresenta “O Baile do Regis” na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês a partir das 12h, com ritmos mais ecléticos e animados de Campo Grande, além de um mix de estilos musicais e com muita alegria. Costuma dizer que vai de A a Z, percorrendo a Música Popular Brasileira.

Sesc Geek

O evento tem extensa programação para o público geek e ainda o Museu do Videogame Itinerante, cujo acervo mostra os 50 anos de história dos videogames com um acervo com mais de 350 consoles de todas as gerações. O Encontro K-Pop também tem seu espaço garantido a partir das 14h, para dar aos fãs de K-Pop uma oportunidade de se encontrarem e compartilharem um momento especial. Das 14h às 20h tem as seletivas do Just Dance; a partir das 16h tem o campeonato de FIFA 22 – PS4, e ainda, o Torneio Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch, a partir das 19h, tudo na Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês. A entrada é gratuita. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

Sarau no Parque

Neste domingo tem também a última edição do sarau no Parque das Nações Indígenas, encerrando o primeiro ciclo do evento. A programação pretende integrar as mais variadas linguagens artísticas produzidas na cidade. Com um repertório musical que vai de nomes conhecidos, como Chicão Castro, Juci Ibanez e a banda Rockfeller, até de jovens artistas, como o trio rapper La- -Firma ZN Clã.

O evento, como um todo, traz ainda: Erika Pedraza (Arte e Cultura de Rua); Percival Lelo Gomes (Performance/Poesia); Guiga Lemes, do município de Três Lagoas (Contação de Histórias/Cultura Popular) e a vencedora do Miss Trans MS 2022, Isabella Maria Lino de Araújo (Show/LGBTQIA+).

Nair Galivan (Moda e Design); Transcine – Cinema em Trânsito (Audiovisual); Coletivo Enegrecer (Artes Visuais); Maike Alle Buytendorp (Espaço Brincantes); Kuka Terena (Cultura dos Povos Indígenas); Coletivo Sul-Mato-Grossense (Artesanato); Super Estágios (Manifestações e Cidadania) e As Escravas de Maria (Social) comandam as exposições artísticas nos estandes. Além da gastronomia com o Projeto Asas do Futuro. A partir de agosto o Sarau toma lugar no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas.

