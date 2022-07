Idosa passa mal em baile, é reanimada, mas morre no hospital

Yolanda Persi de 63 anos morreu na madrugada deste sábado (30) após passar mal em um baile no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A idosa chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas veio a óbito minutos depois.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela filha de Yolanda, a vítima estava no baile quando desmaiou e caiu no chão, de imediato populares acionaram o corpo de bombeiros que prestaram os primeiros socorros.

Ao chegarem ao local os bombeiros iniciaram manobras de ressuscitação, a idosa apresentou sinais vitais e foi encaminharam a Santa Casa, contudo, logo que deu entrada ao hospital por volta das 01h46min, ela não resistiu e morreu no local.

O óbito foi registrado como morte a esclarecer na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

