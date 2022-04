“PT elegeu a primeira mulher presidente do Brasil e poderá eleger a primeira governadora de MS”, afirma Giselle Marques

Giselle Marques, pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, afirmou em coletiva de imprensa que acredita que o PT (Partido dos Trabalhadores), poderá fazer história elegendo a primeira mulher ao cargo de governadora do Estado.

“Vou representar de forma consensual todas as forças do Partido dos Trabalhadores, o PT fez a primeira mulher presidente do Brasil e eu tenho certeza que fará também a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul”,

Em seu discurso a pré-candidata destacou brevemente seus planos caso seja eleita. “Vou governar pelo povo, para que as pessoas tenham o direito de comer, tenham direito à educação e a saúde pública de qualidade”, disse Giselle Marques.

Neste ano, duas mulheres estão na disputa eleitoral pelo governo do Estado, Giselle e Rose Modesto, do União Brasil.

Eleições

As eleições de 2022 estão previstas para o dia 2 de outubro, em Mato Grosso do Sul seis candidatos disputam a corrida eleitoral pelo governo de MS, são eles: Marcos Trad (PSD), ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli (MDB), que governou MS entre 2007 e 2015, Eduardo Riedel (PSDB), candidato que recebeu apoio do atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), deputada federal por MS, Capitão Renan Contar (PRTB), deputado estadual e Giselle Marques (PT), que oficializou sua candidatura na última terça-feira (12), substituindo Zeca do PT.