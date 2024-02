Sextou! Carnaval, Stand Up e Música são algumas das atrações para essa sexta-feira

Apesar do Carnaval ter chegado ao fim oficialmente, o espírito festivo continua em Campo Grande, prometendo um fim de semana animado e repleto de eventos para todos os gostos. Seja para os amantes do Carnaval, da cultura literária, da moda sustentável ou das atividades para crianças, a cidade oferece opções diversas para celebrar o último suspiro da folia.

Premiação das Escolas de Samba:

As melhores escolas de samba do Carnaval campo-grandense serão premiadas nesta sexta-feira, em solenidade no Armazém Cultural. A Deixa Falar conquistou o título de grande campeã deste ano.

Horário: 19h

Local: Armazém Cultural – Av. Calógeras, 3065 – Centro

Entrada: gratuita

Stand Up

O “enterro dos ossos” de Carnaval do Cegê Comedy, com stand up, prometendo muita diversão e risadas.

Horário: a partir das 20h

Local: R. Cadênio, 55 – Santa Fé

Entrada: R$ 8, com reservas pelo WhatsApp (67) 98146-5462 ou por mensagem (direct) na conta do Instagram: @cegecomedy.

Quintal Sesc

Programação especial para a criançada, gastronomia variada e música com o cantor Silveira no estacionamento da Riachuelo.

Horário: 17h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo – 1º piso, no Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Shopping Campo Grande

A cantora Renata Sena se apresenta na praça de alimentação, às 18h, misturando o melhor da musicalidade portuguesa e brasileira.

Parques infláveis no Shopping Campo Grande, com destaque para o retorno do Ita Center Park. parque é sucesso desde a década de 90 e agora estará no estacionamento do Carrefour, das 18h às 22h.

Horário: a partir das 16h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50 (parques temáticos), com vendas no local

Shopping Norte Sul Plaza

Diversão para a criançada no Shopping Norte Sul Plaza, com Parque Floresta Encantada, montanha russa em realidade virtual e diversas atividades.

Exposição Mundo Encantado no Espaço Arte, com elementos lúdicos e cores vibrantes que remetem ao imaginário infantil.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita (Espaço Sesc) e com ingressos à venda na bilheteria (parques e oficinas).

Dourados:

– Bloco do Eu Sozinho – A maior homenagem brasileira ao rock nacional chega a Mato Grosso do Sul neste fim de semana. O Bloco do Eu Sozinho proporcionará mais de seis horas de homenagem às grandes bandas do rock brasileiro.

Este fim de semana promete diversão para todos os gostos, celebrando o Carnaval, a cultura, a literatura e a moda sustentável, além de oferecer opções para as crianças e amantes do rock nacional em Dourados. Aproveite o que a cidade tem a oferecer e encerre o Carnaval em grande estilo.

Horário: a partir das 22h

Local: Black Haus – R. Maj. Capilé, 2083 – Jardim Central, Dourados

Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link www.sympla.com.br/bes

