PT de MS vai continuar campanha para eleger Lula

O PT de Mato Grosso do Sul vai continuar a campanha pedindo votos para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno. O partido quer conquistar a vitória em nível federal, e no Estado, lideranças como o deputado eleito Zeca do PT, e o vereador de Campo Grande Ayrton Araújo já declararam voto ao candidato ao governo Eduardo Riedel.

Foi feita reunião na quarta-feira e vamos fazer outra no sábado. Vamos distribuir material e mobilizar nossa base e militância em todos os municípios.”

Com relação ao cenário estadual, ele diz que ainda há definições, e destaca quem o PT não apoia de jeito algum: “Com Contar de jeito nenhum”. O diretório do PT estuda liberar a militância e se declarar neutro no segundo turno. A candidata pelo partido, Giselle Marques, teve 9,42%, com 135.556 votos.

