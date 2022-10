Senadora Tereza Cristina declara total apoio ao presidente

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na tarde da última quinta-feira (6), deputados e apoiadores de sua reeleição e dentre eles estavam inúmeras deputadas federais, senadoras como sua ex-ministra e eleita senadora do Estado, Tereza Cristina (PP), que discursou e reiterou sua fidelidade e total apoio.

“As #mulheres e os deputados eleitos e reeleitos estão com nosso presidente @jairmessiasbolsonaro para o 2o turno das eleições presidenciais deste ano. O governo mostrou a força e o trabalho que fez ao longo desses anos para valorizar o público feminino e continuará fazendo ainda mais! Conte comigo, presidente. Vamos juntos”, finalizou Tereza.

Ela foi a responsável em orientar o presidente sobre os dois candidatos do segundo turno e que ambos são Bolsonaristas e que após uma reunião o presidente gravou um vídeo comunicando que neste turno permanecerá neutro no MS.

