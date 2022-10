Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai contar com raciocínio rápido, boas ideias e muita determinação para cumprir seu trabalho e chegar mais perto dos seus objetivos. Também terá uma facilidade enorme para dialogar, negociar e fazer acordos, o que indica bons resultados no emprego. Tudo indica que vai preferir agir sozinha, sem depender dos colegas. Pode ter preocupação com grana ou gastos inesperados à tarde. Há chance de romance com alguém conhecido, talvez alguém do trabalho. É possível que queira manter em segredo. Na vida a dois, cuidado com fofocas, mentiras e discussões. Melhore o diálogo e fortaleça a confiança.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você terá muita facilidade para aprender e muita criatividade para agilizar o serviço e cumprir suas tarefas. Seu entusiasmo será contagiante e ainda vai motivar os colegas. Pode ser dar bem trabalhando em equipe, principalmente se tiver metas e objetivos em comum com os colegas. Um aspecto harmonioso entre Mercúrio e Plutão dará sinal verde para viajar e se divertir. Mesmo que não possa ir para longe, programe-se para conhecer lugares diferentes e respirar novos ares. Isso pode, inclusive, render novidades na conquista. Ciúme de amigo(a) pode indicar paixão: avalie. Controle o ciúme no romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Bom dia para promover mudanças em casa, descartar coisas que não usa mais, para mudar de endereço ou de emprego. Também será mais fácil acertar os ponteiros com alguém da família e deixar os ressentimentos para trás. No trabalho, você vai lutar com toda força pelo sucesso, mas deve manter seus planos em segredo e agir com discrição para chegar aonde deseja. Nos assuntos do coração, Marte em Gêmeos turbina o seu poder de sedução e avisa que vai ser fácil seduzir quem deseja. E você será exigente nas escolhas. A dois, cuidado com discussões. Respeite as diferenças, sem impor as suas vontades.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Mercúrio e Plutão avisam que você poderá fazer contatos, parcerias e acordos muito vantajosos nesta sexta-feira. Una-se aos colegas e invista na troca de ideias, pois o céu garante que só terá a ganhar com isso. Estudos continuam favorecidos e vão abrir a sua mente para nossas possibilidades de futuro. No fim da tarde, Lua e Urano darão sinal verde para se aventurar em passeios com amigos, seja uma viagem, uma excursão ou um programa diferente dos que costuma fazer. Namoro a distância pode deixá-la insegura: melhore o diálogo e a confiança.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. O melhor a fazer é ficar atenta aos acontecimentos para tirar o melhor proveito das situações. Encare as novidades como oportunidades e mostre que está preparada para se adaptar a qualquer situação. Agindo assim, você pode até conquistar uma vitória importante para sua carreira. Mercúrio estimula as finanças e Plutão avisa que a grana virá do trabalho. Arregace as mangas e faça acontecer. No amor, seu charme vai atrair como ímã e pode até mudar o status de uma amizade para paixão. A dois, desejos estarão à flor da pele. Apenas fuja de discussões.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Mercúrio em Virgem realça todos os pontos fortes do seu signo. Você pode tirar muito proveito disso, principalmente no emprego, onde vai mostrar toda sua disciplina e responsabilidade. Ao mesmo tempo, você saberá usar seu carisma para se entender melhor com as pessoas e conseguir o que deseja. Terá facilidade para trabalhar em grupo e deve aproveitar a troca de experiências para se aperfeiçoar no que faz. O romance está no ar e o céu indica boas chances de iniciar um namoro. Quem já encontrou seu par terá apoio do céu para fortalecer a união. Respeite as diferenças, sem impor as suas vontades.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O trabalho deve ocupar boa parte da sua energia e concentração ao longo desta sexta-feira. Você vai mostrar muita responsabilidade com as suas tarefas e muita vontade de cumprir as metas para fechar a semana com chave de ouro. Urano anuncia mudanças no fim da tarde e indica que serão positivas. Aposte na discrição e confie na sua experiência para brilhar. Depois do expediente, é provável que você queira voltar logo pra casa para relaxar e repor as energias ao lado da família. Se o romance é secreto, não comente com ninguém. Nova paixão pode surpreender e assustar. A dois, melhore o diálogo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Vários astros vão contribuir para que você se relacione melhor com as pessoas. A Lua acentua sua simpatia e seu bom humor, enquanto Plutão facilita as conversas e Mercúrio favorece as parcerias e amizades em geral. Você também terá ótimas ideias para agilizar e modernizar o trabalho, o que deve render bons resultados no trabalho. A sorte sopra a seu favor: é só aproveitar. No campo afetivo, charme e simpatia garantem sucesso nas paqueras. Puxe papo para conhecer melhor o alvo. Namoro recente pode evoluir para algo mais sério. Na união, não faltarão carinho e sedução.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Família e carreira vão dividir a sua atenção nesta sexta-feira. O coração estará em casa, mas a razão vai incentivá-la a priorizar o trabalho e os compromissos já assumidos. Quem pode trabalhar em casa vai unir o útil ao agradável. Se não é o seu caso, use a criatividade para acelerar as tarefas. Ainda que precise se sacrificar um pouco, o céu garante que seu empenho será recompensado e pode até trazer uma grana extra para o seu bolso. Um amor do passado pode reaparecer e balançar seu coração, mas avalie se vale mesmo a pena dar outra chance. Na união, fase intensa e apaixonada. Fuja de discussões.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai contar com muita simpatia e boa lábia hoje. Terá muita facilidade para agradar e convencer as pessoas, o que tornará tudo mais fácil no trabalho. Você pode fazer bons acordos e negócios, além de contar com muita criatividade para contornar qualquer situação. Mercúrio na Casa 9 favorece as viagens. Mesmo que você não possa sair da cidade, tente conhecer lugares diferentes, onde possa respirar outros ares e conhecer gente nova. Papos descontraídos vão animar as paqueras e ajudar muito na conquista. Na vida a dois, cuidado com discussões e mal-entendidos. Melhor adiar uma conversa difícil.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro ou de administrar as suas despesas. É uma fase positiva para o seu bolso, então, busque coisas lucrativas para fazer nas horas vagas, negocie melhorias no emprego – corra atrás. Se souber usar a criatividade e seu tino para os negócios, você pode até se livrar de uma dívida e garantir um pouco mais de tranquilidade para você e sua família. No amor, a paixão está no ar e pode surpreender seu coração. Use e abuse do seu charme e poder de sedução para envolver quem deseja.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A união faz a força e você vai confirmar isso na prática se buscar parcerias com os colegas no trabalho. Mercúrio na Casa das Alianças indica muita facilidade para negociar e fazer acordos com outras pessoas. Ao mesmo tempo, Plutão na Casa das Associações fortalece suas relações e ajuda você a encontrar aliados para realizar seus projetos. Confie no seu carisma e no seu poder de comunicação. O amor recebe boas vibrações e tudo indica que você só ficará sozinha se quiser. Bom momento para se declarar a alguém ou para falar em compromisso com seu amor. Cuidado com discussões em família.

