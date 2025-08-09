PT apresentará entrega de cargos no Governo, mas saída será negociada

A aliança formada em 2022, que contribuiu para a eleição do governador Eduardo Riedel (PSDB), chegou ao fim. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (8) pelo diretório estadual do PT em Mato Grosso do Sul. Dirigentes da sigla afirmaram que a base não pode mais concordar com os posicionamentos recentes do chefe do Executivo e do líder tucano, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

O partido deixará cerca de 25 cargos de chefia no governo estadual, e a entrega dos postos será oficializada ao governador Eduardo Riedel após seu retorno da missão oficial à Ásia. “Companheiros que, por ventura, permanecerem no governo, não permanecerão com a anuência da direção do PT. Se o governador pedir um período de transição, nós vamos avaliar que período é esse. Mas a decisão política do PT está tomada”, reforçou Vladimir Ferreira.

Segundo o presidente do PT-MS, Vladimir Ferreira, a atual gestão se aproxima da extrema direita, posição contra a qual o partido lutou para derrotar nas eleições de 2022. “Nós entendíamos, naquele momento, que nós tínhamos um cenário ainda muito polarizado no Brasil e que nós queríamos contribuir no Estado para construir uma frente de apoio, uma base para o governo do presidente Lula. O PSDB elegeu três deputados federais que no primeiro momento compunham com o governo na maior parte das votações e entendemos que nós poderíamos também contribuir aqui, participando do governo, para viabilizar no Mato Grosso do Sul políticas públicas que seriam e estão sendo desenvolvidas pelo governo do presidente Lula”

No entanto, a gota d’água para o rompimento foi a recente manifestação de Riedel criticando decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e se posicionando em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o PT, esse episódio se somou a uma série de desgastes, nos quais, mesmo contando com apoio do governo federal, o governador teria evitado vincular sua imagem ao presidente Lula.

O presidente eleito do PT-MS, com posse marcada para 30 de agosto, deputado federal Vander Loubet, reforçou que pretende fortalecer a federação partidária e ampliar a base de apoio à reeleição do presidente Lula.“Nós temos a federação que é PT, PCdoB e PV. Nós estamos já conversando, dialogando com esses partidos e temos uma conversa adiantada com o Fábio Trad (sem partido), para trazê-lo para o PT, e queremos ajudar o PCdoB e o PV a se fortalecerem no Estado. Além disso vamos conversar com o PSB e com a ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet”, segundo Loubet, diálogo pode acontecer já na próxima semana.

Por Carol Chaves