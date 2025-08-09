Dois homens são baleados ao saírem de casa noturna em Dourados; polícia investiga atentado

Na madrugada deste sábado (9), um atentado deixou duas pessoas feridas. O caso aconteceu na saída de uma casa noturna, localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central da cidade de Dourados, à 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, as suspeitas são de que o ocorrido tenha ligação com competição e vingança de grupos rivais, que intensificaram após o assassinato do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silvia, ocorrido no dia 30 de maio, no Jardim Canaã IV.

Ainda conforme o registro policial, cinco homens, com idades entre 21 e 44 anos, entraram em um Fiat Uno vermelho. Após isso, mais duas pessoas se aproximaram andando. Uma dos suspeitos, que estava armado, atirou seis vezes contra o carro, atingindo o joelho de Fabiano Lima Rocha, de 29 anos, e o abdômen de Kauã Specht Sinfrônio, de 21.

Em seguida, o motorista do automóvel se dirigiu ao Hospital da Vida. A polícia foi acionada e encaminhou o grupo para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso segue sendo investigado.