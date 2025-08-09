Com seis mortes, julho foi o mês mais mortal para pedestres no trânsito

Chances de sobreviver a um atropelamento por veículo a 50 km é de apenas 20%

Nos primeiros seis meses de 2025, Campo Grande registrou 5.282 acidentes de trânsito, média de 1.056 ocorrências por mês, segundo dados do Comando do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito. Os números não incluem os atendimentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal. Do total, 3.448 acidentes não tiveram vítimas, enquanto 1.817 resultaram em feridos e 17 em mortes. O que chama a atenção são as mortes de pedestres, no mês passado foram seis vítimas, o maior número do ano.

O levantamento feito pelo jornal O Estado, com base em dados do BPMTRAN (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), somente neste ano, 8 pedestres morreram em Campo Grande. O primeiro aconteceu em março, outros 6 em julho e um em agosto. Além disso, dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), também revelam o impacto estadual das ocorrências fatais. Em 2024, o trânsito sul-mato-grossense registrou 365 mortes. Já em 2025, até o início de agosto, 202 pessoas perderam a vida em acidentes.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o tenente-coronel Carlos Augusto Pereira Regalo, comandante do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), confirmou que a quantidade de pedestres mortos de forma violenta no trânsito da Capital, acende um alerta para a necessidade de mudanças comportamentais nos condutores, principalmente, em relação a alta velocidade.

“A imprudência que se materializa na inobservância à sinalização de trânsito ainda é o principal aspecto, principalmente trafegar em velocidade superior à permitida para a via e no caso dos pedestres, a questão principal é que estamos falando do grupo mais vulnerável entre aqueles que compõem o cenário do trânsito. Nesse caso, o principal fator é a velocidade empreendida pelo veículo que atropela a vítima”, explicou.

Dado que confirma a vulnerabilidade dos pedestres é a queda nas chances de sobrevivência em atropelamentos com velocidades compatíveis com a via e nos casos em que o motorista excede esse limite.

“Uma pessoa atropelada por um veículo que esteja trafegando até 30 km por hora tem 80% de chances de sobreviver, já se o veículo estiver a 50 km por hora esse número cai para 20% apenas e o que se observou nos óbitos por atropelamento, de modo geral, é que os veículos transitavam em velocidade incompatível com a via”, citou Carlos Augusto Regalo.

Em um cotidiano marcado pela imprudência e o desrespeito às normas de velocidade, o especialista destaca algumas dicas para ampliar a segurança dos pedestres.

“A orientação é sempre atravessar na faixa e só realizar a travessia quando o(s) veículo(s) que estiver(em) transitando pela via pararem totalmente”, pontua.

Mortes no trânsito em MS – dados Sejusp:

2024: janeiro (37), fevereiro (26), março (24), abril (30), maio (25), junho (34), julho (19), agosto (22);

2025: janeiro (23), fevereiro (26), março (26), abril (21), maio (35), junho (26), julho (41), agosto (4 até agora);

Autoridades atribuem parte do aumento à combinação de excesso de velocidade, consumo de álcool, imprudência e falta de manutenção preventiva dos veículos. Além das colisões, casos envolvendo pedestres e ciclistas chamam atenção pela gravidade.

Acidente recente expõe vulnerabilidade de pedestres

O caso mais recente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Afonso Pena, e deixou ferida uma grávida de cinco meses. A vítima havia acabado de deixar o filho na Emei Eleodes Estevan e estava entrando no carro junto ao marido quando foi atingida por um veículo Ônix conduzido por uma motorista de 22 anos.

Segundo relato da condutora, o acidente aconteceu após perda de controle do freio. Para evitar colidir com dois motociclistas à frente, ela desviou para a calçada e acabou acertando a mulher, atingindo também a porta do Ford Ka da família.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que foi levada consciente e orientada para a Santa Casa, com escoriações e dores nas costelas do lado esquerdo. A motorista estava acompanhada de uma amiga e seguia para o trabalho no momento do acidente.

Por Suelen Morales e Michelly Perez

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram