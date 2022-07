PSOL realiza convenção na Câmara da Capital

Convenção do PSOL e REDE está prevista para acontecer na manhã deste domingo (24), na Câmara municipal da Capital. O partido oficializará os candidatos ao governo do Estado, deputados estaduais e federais, assim sendo oficializando o nome do advogado Adonis Marcos.

O partido durante a pré-campanha havia divulgado o nome da pré-candidata Luhhara Arguelho, mas no último mês anunciou a desistência da candidata. Luhhara era a terceira mulher que estava no “páreo”, da corrida ao Governo do Estado.

A convenção está prevista para as 9h de hoje. A legenda planeja lançar, em federação, 25 candidatos a deputado estadual, nove a deputado federal, além de senador, vice-governador e governador. O professor Sidney Melo deve ser o postulante ao Senado.