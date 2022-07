O sorteio do último sábado (23), contou com um vencedor da Mega – Sena e o sortudo ganhou o prêmio de R$ R$ 13.748.083,57 do sorteio 2.503 , sozinho.

Foi uma aposta de Niterói. As seis dezenas sorteadas foram: 03, 14, 16, 38, 43 e 45. O próximo concurso deve acontecer na quarta-feira (27), com o prêmio de R$3 milhões. A quina teve 91 apostas ganhadoras e os acertadores levaram R$ 32.808,29. Com 5.194 apostas ganhadoras, a quadra pagou R$ 821,15.