Calor e clima seco permanece em grande parte do MS

Sem chuva a Capital contará com um dia quente e com temperaturas que variam de 20 a 32 graus. A umidade do ar deve ficar entre 16 % a 36%. Em Dourados, a segunda maior cidade do Estado a temperatura permanecerá entre 18 e 36 graus com umidade relativa do ar entre 16% a 44% e em Três Lagoas a previsão também é de sol, calor e poucas nuvens com mínima de 20 graus e máxima de 34 graus e umidade de 17% a 44%. Portanto o dia sugere passeios sem a necessidade de sair com guarda-chuvas, pois não há previsão de pancadas de chuva.

O penúltimo final de semana de julho é atípico para o período devido a ausência da chegada da frente fria em muitos estados segundo o clima tempo.

Uma frente fria passa pelo litoral gaúcho e provoca um pouco de chuva por lá, mas esta frente fria não tem nenhuma chance de refrescar o restante do Brasil nos próximos dias. A grande massa de ar seco que persiste sobre o interior do país ainda está muito forte impedindo que o ar frio das frentes frias avance sobre o Brasil.