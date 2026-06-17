Mato Grosso do Sul terá dia de tempo firme e clima mais ameno

Estado deve registrar condições mais agradáveis nesta tarde, enquanto região Centro-Oeste segue com predomínio de tempo firme e alerta para baixa umidade em áreas de Goiás (GO)

Mato Grosso do Sul terá uma tarde de tempo mais ameno nesta quarta-feira (17), com sensação térmica mais agradável em comparação a outras áreas do Centro-Oeste, segundo a previsão meteorológica para a região.

O estado está entre as áreas que serão influenciadas por uma massa de ar mais frio, o que contribui para temperaturas mais baixas principalmente na metade sul e leste sul-mato-grossense. Nessas regiões, o clima tende a ser mais confortável ao longo do dia.

Apesar disso, o tempo segue firme na maior parte do Centro-Oeste, que inclui Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Há apenas previsão de chuvas isoladas de fraca a moderada intensidade em pontos específicos de Goiás, do Distrito Federal e de áreas de Mato Grosso, além de Cuiabá.

No Mato Grosso do Sul, não há indicativo de chuva significativa, com predominância de sol e variação de nebulosidade.

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