Dupla encapuzada invade casa e executa homem com seis tiros diante da mãe em Caarapó

Um homem identificado como Claudinei Almeida da Silva, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Corvinho”, foi executado com aproximadamente seis disparos de pistola na noite dessa terça-feira (16), em Caarapó, município localizado a 270 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu dentro da residência da vítima, na Vila São Jorge, e foi presenciado pela mãe dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas por volta das 23h20 após moradores ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Claudinei caído na sala da casa, já sem sinais vitais.

A mãe da vítima, de 55 anos, relatou que estava na residência com o filho quando dois homens invadiram o imóvel após arrombarem a porta dos fundos. Segundo o depoimento, os criminosos procuravam especificamente por Claudinei e chegaram a perguntar: “Cadê o Corvinho?”.

Ao encontrarem a vítima sentada no sofá da sala, os invasores, armados com uma pistola e um revólver, efetuaram diversos disparos. Claudinei foi atingido por seis tiros de calibre de pistola e morreu antes da chegada de qualquer atendimento médico.

Testemunhas informaram que os autores usavam calças jeans escuras, blusas de frio pretas e capacetes, possivelmente para dificultar a identificação. Após a execução, eles deixaram o imóvel correndo e fugiram em uma motocicleta estacionada em frente à residência.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que assumiu as investigações. O caso foi registrado como homicídio simples.

Conforme registros policiais, Claudinei possuía antecedentes por receptação. Em 2018, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul após ser preso com uma motocicleta furtada. Também constam em seu histórico ocorrências relacionadas a tráfico de drogas, furto, fornecimento de substâncias proibidas a menores, injúria e outras averiguações policiais.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime segue sendo investigada pela Polícia Civil.

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