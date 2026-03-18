PSDB realiza reunião estratégica na Câmara de Campo Grande e reforça plano de expansão no Estado

A Câmara Municipal de Campo Grande foi palco de uma reunião estratégica do PSDB que reuniu importantes lideranças políticas para discutir o fortalecimento e a expansão do partido no município, no Mato Grosso do Sul e em âmbito nacional. O encontro aconteceu na terça-feira (17).

A reunião foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Papy, e contou com a presença da presidente de honra do partido, Marisa Serrano, uma das principais referências do PSDB no Estado e no país. Também participaram o presidente municipal da sigla, Jonas de Paula, e o vice-presidente municipal, Almir Morro Cantero.

A bancada do PSDB na Câmara esteve representada pelos vereadores Dr. Victor Rocha, líder do partido na Casa, Professor Juari, Flávio do Cabo Almi e Silvio Pitu, evidenciando a união e o alinhamento político do grupo.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias voltadas à reorganização partidária, ampliação da base e fortalecimento da atuação política, com foco na retomada do crescimento do PSDB em Campo Grande, no Estado e em todo o Brasil.

O vereador e líder do PSDB na Câmara, Dr. Victor Rocha, destacou a importância do encontro e da convergência entre as lideranças: “Reunimos os vereadores do PSDB junto à direção municipal, ao lado do presidente Jonas de Paula, do vice-presidente Almir e da nossa senadora Marisa Serrano, uma grande referência do partido. Esse momento fortalece nossa união e nos motiva a construir estratégias sólidas para o crescimento do PSDB em Campo Grande, no Estado e em todo o país.”

Dr. Victor Rocha tem se consolidado como uma das principais lideranças do partido na Capital, sendo apontado como um nome em ascensão para a disputa de uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, resultado de sua atuação destacada na área da saúde e da forte conexão com a população.

A presença de Marisa Serrano reforçou o compromisso do PSDB com o diálogo, a organização interna e a construção de um projeto político consistente, voltado ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida da população. A reunião marca um momento importante de articulação e fortalecimento institucional do partido, com foco em planejamento estratégico, unidade e projeção de novas lideranças.

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