Anatel registra aumento nas reclamações de serviços de telecomunicações em 2025

Conselheiro Octavio Pieranti afirma que alta no ano passado exige atenção da Agência, em especial para os temas que mais cresceram, como cancelamento (19,4%) e cobrança (13,6%)

Balanço divulgado nessa terça-feira (17/3) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostra que, após um período de quedas sucessivas desde 2019, a Agência registrou aumento no número de registros de insatisfações de clientes. De acordo com o Panorama de Reclamações de 2025, foram 1.354.791 reclamações, o que representa elevação de 6,91% em comparação a 2024, quando foram recebidas 1.267.189 queixas. Mesmo com o incremento, o Índice de Reclamações por mil assinantes (0,38%) é o terceiro menor dos últimos dez anos.

Todos os registros são feitos no sistema Anatel Consumidor, por meio dos canais oficiais de atendimento: 1331 ( call center ), aplicativo, site e Sala do Cidadão. No início de 2025, a Anatel passou a oferecer à sociedade mais um canal de comunicação: o WhatsApp, com acesso pelo número 0800 61 0 1331.

“Desde 2019, as reclamações na Anatel vêm apresentando quedas significativas, sendo a atuação responsiva instrumento importante para a resolução célere dos problemas dos consumidores. A alta de 2025 exige atenção da Agência, em especial para os temas que mais cresceram, como cancelamento (19,4%) e cobrança (13,6%). Importante ressaltar ainda a queda de 9,3% em queixas sobre qualidade de serviços e reparos, o que demonstra maior estabilidade e qualidade das redes”, destacou o conselheiro Octavio Pieranti.

A superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Cristiana Camarate, afirma que o aumento de reclamações registrado em 2025 interrompe um ciclo de queda e que a Agência irá adotar providências. “As reclamações são um termômetro muito importante para a escolha dos focos de atuação da Anatel. Identificamos, por exemplo, alta nas reclamações sobre cancelamento na banda larga fixa pelo segundo ano consecutivo, aumentando 29,01% em 2025, inclusive para prestadores de pequeno porte. Diante disso, a Anatel abrirá processos de fiscalização regulatória para ajuste de conduta de quatro empresas desse segmento. As grandes empresas passarão por inspeção para possível sancionamento”, disse.

Pós-pago e TV puxam alta

O aumento das reclamações foi impulsionado principalmente pelos serviços de celular pós-pago (+14,8%) e TV por assinatura (+12,6%). Também houve aumento nas reclamações dos serviços de banda larga fixa (+6,5%) e celular pré-pago (+0,2%). Já o serviço de telefonia fixa apresentou decréscimo, com redução de 15,8% das reclamações em 2025.

O Panorama de Reclamações 2025 também apresenta os motivos que levam os consumidores a procurar a Anatel para registrar uma reclamação. Verificou-se que a maior parte dos assuntos mais reclamados apresentou aumento na quantidade de registros. Em termos absolutos, os temas “Cobrança”, “Cancelamento” e “Plano de serviços, oferta, bônus, promoções e mensagens publicitárias” foram os que tiveram os maiores aumentos de queixas em comparação com 2024. No sentido oposto, “Qualidade, funcionamento e reparo” foi o conjunto de temas que apresentou a maior redução.

Cobrança: +52,2 mil reclamações

Cancelamento: +27,9 mil reclamações

Ofertas e promoções: +10,3 mil reclamações

Qualidade, funcionamento e reparo: -24,9 mil

Para Cristiana Camarate, o aumento das queixas relacionadas à cobrança é “bastante relevante”. Para investigar o que está ocorrendo, ela informa que a Anatel possui processo de fiscalização específico para esse tema. “Entendemos que o tema de cobrança está diretamente relacionado a problemas de transparência e oferta, que é o mote principal do novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor (RGC). Por isso, também estruturamos processo de fiscalização específico para acompanhar esses pontos”, disse.

Operadoras x reclamações

Ao se analisar quais operadoras foram alvo das reclamações e os motivos dessas queixas, o número de registros varia de acordo com o serviço oferecido:

Banda larga fixa – O serviço atingiu seu pico de reclamações dos últimos quatro anos, com 28,6 mil queixas adicionais. O movimento foi puxado pela Claro (+18 mil) e pelas prestadoras Oi e Nio (+23,5 mil, somadas) .

TV por assinatura – O aumento de 12,6% foi concentrado nos grupos Claro (+21,2%) e na transição dos clientes da Oi TV para sua compradora, a Mileto (+35,4%). A Sky destacou-se positivamente, com redução de 18,9% em suas reclamações.

Telefonia fixa – Mantendo tendência de uma década, o serviço apresentou redução no volume de queixas (-15,8%). A exceção foi a Vivo, que registrou aumento de 6,8 mil reclamações, focadas em problemas de qualidade e reparo.

Celular pós-pago – O serviço interrompeu a trajetória de redução observada desde 2020. Com alta de 14,8%, o crescimento foi disseminado entre os grandes grupos econômicos, com destaque para a Tim (+30,1 mil) e a Claro (+14,3 mil). No caso da Tim, chama a atenção o aumento de 46,5% (+25,5 mil) nas reclamações sobre cobrança. Os problemas mais críticos relatados pelos usuários foram cobrança em desacordo com o contratado (+8,5 mil queixas) e cobrança indevida de multa por fidelização (+4,1 mil reclamações em relação a 2024).

Celular pré-pago – Apresentou leve crescimento de 0,2% (+408 registros), interrompendo o ciclo de reduções desde 2021. A Claro registrou a maior alta (+1,4 mil), enquanto a Vivo apresentou a maior redução (-1,2 mil). O tema “Bloqueio, desbloqueio ou suspensão” liderou em volume (55,3 mil) de reclamações, enquanto a maior elevação ocorreu em “Plano de serviços e ofertas” (+2,4 mil). Em contrapartida, as queixas sobre qualidade e crédito caíram.

Encaminhamento

Cristiana Camarate explica que as reclamações recebidas pela Agência são encaminhadas às operadoras citadas, que têm até 10 dias para responder quais providências foram adotadas e como atenderam ao consumidor. Caso o consumidor não fique satisfeito com a resposta, pode reabrir a reclamação na Anatel ou avaliar o atendimento recebido.

“Essa avaliação é muito importante, pois permite à Anatel ouvir o consumidor e entender se o processo está sendo, de fato, resolutivo. Além disso, a Agência utiliza os dados das reclamações para identificar as principais dificuldades dos usuários, podendo, assim, atuar por meio da regulação responsiva, alterar regulamentos quando necessário e investir em educação para o consumidor”, esclarece a superintendente de Relações com Consumidores.

Para conhecer o Panorama de Reclamações 2025 completo, veja o conteúdo relacionado abaixo (link do conteúdo relacionado abrirá o relatório completo Panorama de Reclamações).

Com informações da Agência Gov.

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