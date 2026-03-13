PSDB prevê filiar 500 pessoas na militância em Campo Grande

PSDB realizará evento para a filiação de novos membros na próxima sexta-feira (20) e um dos nomes com possibilidade para entrar na sigla é do deputado estadual Paulo Duarte, atualmente do PSB. Mobilização tem como objetivo o fortalecimento da sigla em Campo Grande.

A saída de Paulo do PSB se dá por convergências políticas já que o partido não deve apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP). Ele também é presidente do diretório estadual da legenda e, com a ida ao PSDB, a vaga da liderança deve ir a alguém que já tem currículo dentro do partido.

Segundo Jonas de Paula, presidente do diretório campo-grandense, o evento deve filiar cerca de 500 pessoas. “Independente dessa mexida da janela partidária, esse ato já tava esperado desde o ano passado, era pra gente ter feito o ano passado. Só que por uma série de questões não foi realizado e agora é um momento propício, até mesmo em função da janela”.

“Nesse período de janela partidária, o PSDB tem focado em seu fortalecimento, criando quadros fortes para a disputa da eleição de 2026, onde o partido irá apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e a pré-candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja ao Senado. O PSDB tem sua força que vem da militância, das mulheres no poder e do legado deixado à frente do governo, que hoje faz o estado viver um pleno progresso.”, explica em nota a imprensa.

A ação será realizada neste mês, comemorando ainda o Mês Internacional da Mulher e homenageará à luta e à presença feminina. O evento será na Câmara Municipal e se iniciará as 17h45.

Por Lucas Artur