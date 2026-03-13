COP15: PF monta esquema especial de segurança para conferência da ONU em Campo Grande

A PF (Polícia Federal) montou um esquema especial de segurança para a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias, conferência internacional da ONU que será realizada em Campo Grande. As medidas estão previstas em portaria publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União, que define a estrutura de governança da corporação para garantir a segurança das autoridades e das atividades do evento.

Entre as ações previstas estão varreduras antibomba, contramedidas de segurança e monitoramento de drones considerados hostis nas áreas onde ocorrerão as reuniões. A PF também será responsável por atuar em possíveis incidentes e coordenar a cooperação policial internacional durante a conferência.

O plano inclui ainda proteção direta de autoridades estrangeiras, controle de acesso ao local do evento e atuação conjunta com o Departamento de Segurança das Nações Unidas, responsável pela chamada “Zona Azul”, área oficial da conferência.

Para coordenar o esquema, foi designado o delegado Douglas Morgan Fullin Saldanha, que atuará como responsável geral pela segurança da COP15 e como Oficial de Segurança Sênior do país anfitrião, em cooperação com a ONU.

A operação também contará com integração com o Centro Integrado de Comando e Controle de Mato Grosso do Sul, que ficará responsável por articular as ações de segurança na cidade e pela proteção de infraestruturas consideradas estratégicas durante o evento.

A conferência deve reunir delegações de vários países para discutir políticas de proteção de espécies migratórias e conservação da fauna silvestre.