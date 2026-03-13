Funsat encerra a semana com 1,2 mil vagas de emprego

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.200 vagas de emprego nesta sexta-feira (13) para trabalhadores que estejam com o cadastro atualizado no sistema da instituição. As oportunidades são destinadas a contratações em 115 empresas de Campo Grande.

O atendimento ocorre em duas unidades da fundação: na sede, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, e na filial do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, nº 699. A intermediação de vagas começa às 7h. Na unidade central, o serviço segue até as 16h, enquanto no polo das Moreninhas o atendimento vai até as 13h.

Segundo a Funsat, cerca de 70% das oportunidades disponíveis não exigem experiência profissional. Ao todo, 741 vagas são ofertadas na modalidade de “perfil aberto”, em que os candidatos selecionados passam por treinamento remunerado oferecido pelas empresas contratantes.

Entre as funções disponíveis sem exigência de experiência estão alimentador de linha de produção (35 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadorias (14), auxiliar de serviços de alimentação (95), estoquista (13), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (53) e vendedor interno (3). Outras 54 vagas também seguem o mesmo modelo de seleção flexível.

Já para candidatos com experiência na função, destacam-se oportunidades para açougueiro (6 vagas), ajudante de motorista (2), atendente de rotisserie (4), auxiliar de cozinha (24), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), fiscal de prevenção de perdas (11) e operador de caixa, com 153 vagas.

A fundação também disponibiliza 88 vagas destinadas a PCD (pessoas com deficiência), distribuídas entre os cargos de auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), porteiro (1), auxiliar de linha de produção (1) e auxiliar de limpeza (1). O atendimento para esse público é realizado no guichê 1 do piso térreo da sede da Funsat, que também atua na busca ativa por candidatos desse segmento.