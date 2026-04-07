PSDB nega crise e diz que cenário interno segue alinhado após a janela partidária

O encerramento da janela partidária, período marcado por mudanças de legenda e rearranjos políticos, levantou questionamentos sobre um possível clima de insatisfação dentro do PSDB em Mato Grosso do Sul, especialmente entre vereadores diante da permanência de alguns deputados na sigla.

Diante desse cenário, o Jornal O Estado procurou lideranças do partido para verificar se há, de fato, algum desconforto interno. Tanto a direção municipal quanto parlamentares negam qualquer crise e afirmam que o ambiente segue alinhado.

Presidente do diretório municipal, Jonas de Paula reconheceu a existência de “burburinhos”, mas classificou como pontuais. “Por hora está tudo ok. O único burburinho que existe no partido é natural, foi a filiação do Eduardo Rocha e a insatisfação que houve por parte do Ângelo Guerreiro, mas são questões pontuais que vão ser tratadas dentro do partido, com muita naturalidade”, disse.

Ele reforçou que não há problemas envolvendo os vereadores e que todos participaram da construção política. “Quanto aos vereadores, não há nenhum problema. Todos estavam alinhados com a chapa, tanto estadual quanto federal. Os que vão disputar estadual são o Dr. Victor Rocha, o Silvio Pitu e o Flávio Cabo Almi, e o vereador Professor Juari vai disputar para federal. Todos participaram ativamente do processo”, afirmou.

O vereador Juari Lopes Pinto também afastou qualquer insatisfação e explicou que houve apenas discussões internas durante a definição dos nomes, citando o caso envolvendo os deputados Caravina e Jamilson Name.

“No início, havia uma preferência para que ficasse apenas um nome mais forte. Já estava o Caravina, e se discutia a permanência do Jamilson. Era uma questão de consenso, não de briga ou disputa. Tanto que o Jamilson era querido por todos, e se ele ficasse também seria aceito”, explicou. Jamilson acabou deixando o PSDB e se filiando ao PP.

Segundo Juari, o partido segue organizado e com espaço para novas candidaturas, além de fortalecido com a permanência de nomes considerados estratégicos. “Com certeza, existe espaço para novas candidaturas. E com um deputado na envergadura do Caravina conduzindo esse processo, para nós é fortalecimento”, afirmou.

O vereador também ressaltou que divergências fazem parte da dinâmica partidária, mas não indicam crise interna. “Um partido que não tem disputas internas não é partido. O nosso tem, mas são disputas por voto, nada além disso”, completou.

Apesar das especulações, as lideranças ouvidas sustentam que o PSDB segue estruturado para os próximos passos do calendário eleitoral, incluindo a pré-campanha e as convenções partidárias.

Por Danielly Carvalho